Endometriosiz hastalığına karşı özel klinikler geliyor

Endometriosis, un padecimiento que afecta a millones de mujeres.

Endometriosis, un padecimiento que afecta a millones de mujeres. Presiona en el ícono que se encuentra en esta imagen para escuchar el reporte completo. Source: Getty

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Federal Hükümet ülke çapında endometriosiz klinikleri açıyor.

Key Points
  • Endometriosiz rahatsızlığı Türkiye'de "çikolata kisti" olarak da biliniyor.
  • Avustralya'da her dokuz kadından birinde görülüyor.
  • Hastalığa teşhis konması ortalama altı buçuk yıl sürüyor!
Federal Hükümet, Avustralya genelinde endometriozis ve pelvik ağrı çeken kişilere özel bakım sağlayacak 20 klinik açılacağını duyurdu.

Avustralyada her dokuz kadından biri, Türkiye'de "çikolata kisti" diye de bilinen endometriozis'den muzdarip.

Rahmin iç dokusunun (endometrium) rahim dışında bulunması durumu olarak tarif edilen hastalık, düzensiz regl kanamaları ve ağılarla ortaya çıkıyor.

Hastalık, yarattığı rahatsızlık nedeniyle yaşam kalitesini düşürüp, iş gücü kayıplarına yol açıyor.

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