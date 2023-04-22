Endometriosiz hastalığına karşı özel klinikler geliyor

Key Points Endometriosiz rahatsızlığı Türkiye'de "çikolata kisti" olarak da biliniyor.

Avustralya'da her dokuz kadından birinde görülüyor.

Hastalığa teşhis konması ortalama altı buçuk yıl sürüyor!

Federal Hükümet, Avustralya genelinde endometriozis ve pelvik ağrı çeken kişilere özel bakım sağlayacak 20 klinik açılacağını duyurdu.





Avustralyada her dokuz kadından biri, Türkiye'de "çikolata kisti" diye de bilinen endometriozis'den muzdarip.





Rahmin iç dokusunun (endometrium) rahim dışında bulunması durumu olarak tarif edilen hastalık, düzensiz regl kanamaları ve ağılarla ortaya çıkıyor.



