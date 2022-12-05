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Enver Erdoğan Victoria'nın en genç bakanı

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Enver Erdoğan Ceza İnfaz, özellikle gençlerin tutulduğu ıslahevleri ve Mağdur Desteklerinden sorumlu bakan olarak Victoria valisi önünde yemin ederken .jpg

Credit: Courtesy by Enver Erdogan

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Published 5 December 2022 at 3:34pm
By Nilgün Kılıç
Presented by Nilgün Kılıç, Nejat Başar
Source: SBS

Victoria'da İşçi Partisinin Daniel Andrews liderliğinde seçimi kazanması sonrası yeni kabine bugün açıklandı.

Published 5 December 2022 at 3:34pm
By Nilgün Kılıç
Presented by Nilgün Kılıç, Nejat Başar
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Kabinede Türkiye kökenli iki bakan yer aldı
  • Türkiye'den Kayserili Kürt bir ailenin oğlu olan Enver Erdoğan, (Corrections, Youth Justice and Victim Support) Ceza İnfaz, özellikle gençlerin tutulduğu Islahevleri ve Mağdur Desteklerinden sorumlu bakanlığa atandı.
  • Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan ve uzun zamandır eyalet parlemantosunda milletvekili olan Nazlı/ Natalie Suleyman da Kabine'ye girerek (Youth, Small Business and Veterans) Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu.
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