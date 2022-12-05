Enver Erdoğan Victoria'nın en genç bakanı

ÖNE ÇIKANLAR
- Kabinede Türkiye kökenli iki bakan yer aldı
- Türkiye'den Kayserili Kürt bir ailenin oğlu olan Enver Erdoğan, (Corrections, Youth Justice and Victim Support) Ceza İnfaz, özellikle gençlerin tutulduğu Islahevleri ve Mağdur Desteklerinden sorumlu bakanlığa atandı.
- Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan ve uzun zamandır eyalet parlemantosunda milletvekili olan Nazlı/ Natalie Suleyman da Kabine'ye girerek (Youth, Small Business and Veterans) Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu.