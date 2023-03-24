EURO 2024 eleme grubu maçları başlıyor

Football

Credit: Wiki

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Euro 2024 Avrupa Kupası eleme grubunda Türkiye’nin ilk maçı bu hafta sonu deplasmanda Ermenistan’la.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Türkiye’de milli maç heyecanı var. Türkiye’nin Euro 2024 Avrupa Kupası eleme grubunda ilk maçı Ermenistan’la. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazar günü sabah 04:00’te başlayacak. İkinci maçtaysa Türkiye Hırvatistan’ı konuk ediyor. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle 29 Mart Çarşamba sabah 05:45’te başlayacak. Gruptaki diğer takımlar Letonya ve Galler.
  • Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor)un bu haftaki rakibi deplasmanda Oakleigh Cannons. Maç 25 Mart Cumartesi saat 19:45’te.
  • Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) yarın 18:00’de Westgate deplasmanında.
  • Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) bu akşam 20:30’da Mill Park’la karşılaşıyor. Aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) ise yarın 15:00’te Clifton Hill’s deplasmanına çıkacak. Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC aslangücü de bu akşam 20:30’da deplasmanda Keon Park’la oynayacak.
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