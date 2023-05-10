Eurovision’da Avustralya’yı Voyager temsil edecek

ÖNE ÇIKANLAR
- Voyager’ın powerpop metal adı verilen müzikleriyle milyonlarca Avrupalıyı etkileyip finale çıkmak için 3 dakikaları olacak.
- Geceleri rockçı olan grubun başsolisti Danny Estrin gündüzleri göç avukatı olarak çalışıyor.
- 2015’ten beri Eurovision’a katılan Avustralya ilk defa bir müzik grubu gönderiyor.
İngiltere’deki Liverpool kenti geçen yıl yarışmayı kazanan Ukrayna’nın yerine yarışmaya misafirlik ediyor.
Voyager’ın yarışacağı ikinci yarıfinal Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cuma sabahı 05:00’te
SBS’te ve SBS on Demand’de canlı yayınlanacak
Eğer canlı izleyemezseniz, aynı akşam yani Avustralya doğu kıyıları saatiyle
12 Mayıs Cuma aksamı 19:30da SBS’te ve SBS on Demand’de yeniden yayınlanacak.
Final ise Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazar sabah 05:00’te başlıyor.