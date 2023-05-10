Eurovision’da Avustralya’yı Voyager temsil edecek

London Eurovision Party 2023 - Show

LONDON, ENGLAND - APRIL 16: Daniel Estrin of Australia’s representatives for Eurovision 2023, Voyager performs during the London Eurovision Party 2023 at the Outernet London on April 16, 2023 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images) Credit: Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Perth’lü rock grubu Voyager Cuma sabahı yapılacak Eurovision 2023 yarı finaline hazırlanıyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Voyager’ın powerpop metal adı verilen müzikleriyle milyonlarca Avrupalıyı etkileyip finale çıkmak için 3 dakikaları olacak.
  • Geceleri rockçı olan grubun başsolisti Danny Estrin gündüzleri göç avukatı olarak çalışıyor.
  • 2015’ten beri Eurovision’a katılan Avustralya ilk defa bir müzik grubu gönderiyor.
İngiltere’deki Liverpool kenti geçen yıl yarışmayı kazanan Ukrayna’nın yerine yarışmaya misafirlik ediyor.

EUROVISION

Australia's entry Voyager ready to rock at Eurovision semi-finals


Voyager’ın yarışacağı ikinci yarıfinal Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cuma sabahı 05:00’te

SBS’te ve SBS on Demand’de canlı yayınlanacak

Eğer canlı izleyemezseniz, aynı akşam yani Avustralya doğu kıyıları saatiyle

12 Mayıs Cuma aksamı 19:30da SBS’te ve SBS on Demand’de yeniden yayınlanacak.

Final ise Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazar sabah 05:00’te başlıyor.

Share

Latest podcast episodes

예산안 발표 후 박사를 보내는 동료 의원들에게 답하는 짐 차머스 재무장관

Yeni bütçenin merkezinde enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var

344333866_225136246886183_11582671334858569_n.jpg

2023 Atatürk Bursu sahiplerini buldu

SBS sunshine .png

SBS Türkçe Haberler 10 Mayıs

AUBURN.png

Auburn’da deprem sempozyumu