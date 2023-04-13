Evsiz kalan anneden yardım çığlığı

Öne Çıkanlar Avustralya'da artan kiralar evsizlik krizini körüklüyor.

Melbourne, Dandenong'dan Handan Omay, son bir yılda 50 kiralık eve başvurup, ret cevabıyla karşılaşmış.

Devlet konutları için" acil" koduyla başvuru yapan anne ve iki çocuğuna 4 yıl sonrası için tarih verilmiş.

Avustralya çapında yaşanan kira artışları evsizlik krizini doruğa çıkarıyor.





Aralık ayında, konut, evsizlik ve küçük işletmelerden sorumlu federal bakan Julie Collins, hükümetin önümüzdeki beş yıl içinde 30 bin sosyal ve uygun fiyatlı konut geliştirme planını duyurdu.



Ancak, bu olumlu haber halihazırda evsizlikle mücadele edenlere hemen bir çözüm getirmiyor.





Türkçe konuşan toplum mensuplarından, Dandenong sakini Handan Omay, 5 ve 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte iki yıldır evsizlikle mücadele ediyor.





Omay, evsizlikle yüzyüze kaldığında devlet tarafından bir otele yerleştirilmiş.



İki küçük çocukla mutfaksız bu otel odasında daha fazla dayanamayıp bir de üstüne hastalanınca, sonunda annen ve babasının evine sığınmış.



Ancak bu kez de tek bir odada hep beraber yaşamanın yarattığı sorunlar, tüm ailenin psikolojisini alt üst etmiş.





Melbourne'da doğup büyüyen Omay, Avustralya gibi bir ülkede gün gelip de evsiz kalabileceğine, rüyasında görse inanmayacağını anlatıyor.





45 yaşındaki Omay kirayı ödeyebilecek durumda olsa da, tek başına çocuk büyüten kadınların ev sahipleri tarafından tercih edilmediğini de ekliyor...



