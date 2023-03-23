Evsizlik oranında üzücü artış

Öne çıkanlar
- Evsizlerin sayısı, bir önceki nüfus sayımına göre 6 bin artış gösterdi.
- Evi olmayanların yüzde 56'sını kadın ve çocuklar oluşturuyor.
- Evsizlerin yüzde 16'sı 55 yaşın üzerinde.
Avustralya İstatisti Bürosu'nun yayınladığı yeni veriler, ülkede evsizlik oranının yükseldiğini ortaya koyuyor.
Veriler, 2021 nüfus sayımına göre yaklaşık 123 bin kişinin evsiz kaldığını gösteriyor.
Evsizlikteki en büyük artış yüzde 45 ile Tazmanya'da yaşandı.
Victoria'da, evsiz kalan Aborijin ve Torres Strait Adalıları'nın sayısı yüzde 40'ın üzerinde arttı.
Evsizliğe karşı çalışan aktivistler, evsiz sayısını azaltmak için acil eylem çağrısında bulundu.