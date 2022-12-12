Faturalardaki indirim enerji şirketlerine mi yarayacak?

Highlights Ulusal Kabine gaz ve kömüre tavan fiyat getirilmesini kabul etti.

Fiyatlar halka faturalarda indirim olarak yansıyacak.

Bu arada eyaletlerin zararını da hükümet karşılayacak!

Ulusal Kabine elektrik faturalarında indirim başta olmak üzere, enerji fiyatları konusunda önemli maddeler üzerinde görüş birliğine vardı.



Buna göre gaz ve elektrik fiyatlarına 12 ay boyunca bir tavan fiyat belirlendi. Şirketler bu tavan fiyattan yukarısını uygulayamayacak.



Öte yandan enerji şirketlerinin eyaletlerle yaptığı anlaşmalar nedeniyle eyaletlere tazminat ödenecek. NSW ve Quuensland, her yıl kömür gelirlerinden milyarlarca dolar komisyon elde ediyor.

