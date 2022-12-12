SBS Türkçe

Faturalardaki indirim enerji şirketlerine mi yarayacak?

SBS Türkçe

Utility and rates bills in Melbourne

Source: AAP / AAP/Julian Smith

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 December 2022 at 11:38am
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Yeşiller, Federal Hükümetin Enerji indirimi destek paketine kuşkuyla yaklaşıyor.

Published 12 December 2022 at 11:38am
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • Ulusal Kabine gaz ve kömüre tavan fiyat getirilmesini kabul etti.
  • Fiyatlar halka faturalarda indirim olarak yansıyacak.
  • Bu arada eyaletlerin zararını da hükümet karşılayacak!
Ulusal Kabine elektrik faturalarında indirim başta olmak üzere, enerji fiyatları konusunda önemli maddeler üzerinde görüş birliğine vardı.
Buna göre gaz ve elektrik fiyatlarına 12 ay boyunca bir tavan fiyat belirlendi. Şirketler bu tavan fiyattan yukarısını uygulayamayacak.
Öte yandan enerji şirketlerinin eyaletlerle yaptığı anlaşmalar nedeniyle eyaletlere tazminat ödenecek. NSW ve Quuensland, her yıl kömür gelirlerinden milyarlarca dolar komisyon elde ediyor.
Enerji indirimi paketinin tazminat kısmına takılan Yeşiller partisi ise, halkın enerji şirketlerine tazminat ödemesini desteklemiyor. Yeşiller lideri Adam Bandt, "Enerji şirketlerinin halkı süründürüp, kendilerinin rekor kar elde ettiğini" söylüyor.
Share

Latest podcast episodes

SBS canlı resize1.jpg

SBS Türkçe Canlı – 12 Aralık 2022

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 12 Aralık

Italy: EU vice President Eva Kaili arrested amid Brussels corruption probe

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı

Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022

Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı