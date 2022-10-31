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Felç geçirdi, hayatını yeni baştan yazdı

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Feride Cerrah geçirdiği inme nedeniyle bir süre yatağa bağlı kalmış. Aylarca çalışmanın ardından eski sağlığına kavuşmayı başarmış.

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Published 31 October 2022 at 2:05pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Dünya İnme Günü kapsamında, hasta yatağından zihnen ve bedenen güçlenerek çıkan Feride Cerrah'ın hikayesine kulak veriyoruz...

Published 31 October 2022 at 2:05pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı, beyin ve damar hastalıkları alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 29 Ekim gününü Dünya İnme Günü ilan ederek, her yıl bir gün için de olsa durumun önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Feride Cerrah, felç geçirdikten sonra bu zorlu süreçten bedensel ve zihinsel olarak daha da güçlü çıkmayı başarmış bir toplum üyemiz.

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Hastalığın ardından, ruhsal çöküş yaşayan ve hayatında köklü değişikliklere giden Cerrah, neredeyse kendini yeni bastan yaratmış!

Muhasebeciliği bırakan, Chedstone Alışveriş Merkezinde bir estetik kliniği açıp, kişisel gelişim alanında kendini eğiten Feride Cerrah verdiği bedensel ve zihinsel mücadeleyi SBS Türkçe'ye anlattı.
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