Felç geçirdi, hayatını yeni baştan yazdı

Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı, beyin ve damar hastalıkları alıyor.





Dünya Sağlık Örgütü 29 Ekim gününü Dünya İnme Günü ilan ederek, her yıl bir gün için de olsa durumun önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor.





Feride Cerrah, felç geçirdikten sonra bu zorlu süreçten bedensel ve zihinsel olarak daha da güçlü çıkmayı başarmış bir toplum üyemiz.





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Hastalığın ardından, ruhsal çöküş yaşayan ve hayatında köklü değişikliklere giden Cerrah, neredeyse kendini yeni bastan yaratmış!



