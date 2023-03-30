Fransızları ayağa kaldıran emeklilik yaşı Avustralya'da ne durumda?

Protest against the pensions reform - Paris

Protesters next to burning barricades during a demonstration after the government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49.3 of the constitution, in Paris on March 28, 2023. Source: ABACA / Lafargue Raphael/ABACA/PA/Alamy

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Fransa'da milyonlarca kişinin sokalara dökülmesine neden olan yeni emeklilik yasası gözleri Avustralya'daki emeklilik yaşına çevirdi.

Öne çıkanlar
  • Önce büyük kalabalıkların bir araya geldiği protesto mitingleri, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma girişiminde ısrar etmesi nedeniyle sokak çatışmalı ve grevleri de içine alarak büyüdü.
  • Flinders Üniversitesinden Fransa doğumlü tarihçi Romain Fathi, Avustralya ile Fransız siteminin farkına dikkat çekiyor.
  • Fransız emeklilik sistemi, 2018 - 2020 verilerine göre gayrı safi milli hasılanın yüzde 14.8'ini oluşturuyor. Oran Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 5. Avustralya'da ise yüzde 2.6.
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