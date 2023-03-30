Fransızları ayağa kaldıran emeklilik yaşı Avustralya'da ne durumda?

Öne çıkanlar
- Önce büyük kalabalıkların bir araya geldiği protesto mitingleri, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma girişiminde ısrar etmesi nedeniyle sokak çatışmalı ve grevleri de içine alarak büyüdü.
- Flinders Üniversitesinden Fransa doğumlü tarihçi Romain Fathi, Avustralya ile Fransız siteminin farkına dikkat çekiyor.
- Fransız emeklilik sistemi, 2018 - 2020 verilerine göre gayrı safi milli hasılanın yüzde 14.8'ini oluşturuyor. Oran Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 5. Avustralya'da ise yüzde 2.6.