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Fransa enerji krizine karşı üşüyerek mücadele ediyor

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FRANCE-ECONOMY-MARKET

Consumers shop at Carrefour supermarket in Langueux, western France, on January 29, 2022. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP) (Photo by DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images) Source: AFP / DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images

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Published 4 January 2023 at 3:00pm
By John Laurenson (BBC)
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesini kışın yaşayabilecekleri bir enerji krizine hazırlıyor. Halkın durumun ciddiyetini anlaması için iki slogan bulmuş: “Bolluğun sonu” ve “enerji tutumluluğu”

Published 4 January 2023 at 3:00pm
By John Laurenson (BBC)
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Tüm dünyayı etkileyen enerji krizine karşı Fransızlar ışıkları ve ısıtıcıları kısarak mücadele ediyor.
  • Eiffel Kulesi’nin ışıkları da bu süreçte erken söndürülüyor
  • Süpermarket çalışanları soğuktan korunmak için sürekli hareket etmek zorunda.
Fransa’da süpermarketler devasa binalara kurulur. Süpermarket zinciri Carrefour’un bir şubesinde çalışanlar bir yerden bir yere patenlerle gidiyor.

Aslında bu fena fikir değil. Süpermarkette ısıtma ve ışıkların kısılmasıyla beraber biraz spor ısınmak için iyi olabilir.

Kasiyer soğuktan korunma için ket kat giyinmiş. Üşüyüp üşümediği sorulunca, ellerinin donduğunu söylüyor. Süpermarkette sıcaklık 14-15 santigrat seviyesinde.

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Bu da Carrefour’un sıcaklığı söz verdikleri seviyeden daha düşük tuttuğu anlamına geliyor.

Fransa’daki Teknik Perakende Federasyonu Perifem’in Genel Müdürü Franck Charton [[FRONK ŞARTON]] Fransız süpermarketlerinin yüzde 70’inin çevre güvenlik ve enerji standartlarını inceliyor.

Tutumluluk protokolünün ilk basamağında, ışıkları kısmak ve sıcaklığı 19 santigratta düşürmek gibi günlük değişimlerin öne çıktığını söylüyor.

Enerji tüketimini azaltmak bu süpermarketlerin harcamalarını da kısmasını sağlıyor.

Enerji tasarrufuna gidenler sadece süpermarketler değil.

Bazı okullar ve belediye binaları da enerjide kısmaya gidiyor. Ülke çapında 36 bin belediye binasında da çalışanlar üşüyor.

Bazı belediyeler sokak ışıklarını erken söndürüyor ve dükkanlardan vitrindeki ışıklandırmaları kapatmalarını istiyor.

Eiffel Kulesi’nin ışıkları da bu süreçte erken söndürülüyor.

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