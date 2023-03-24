Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor

Handout photos made available by the Republican People's Party (CHP) press office shows, main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu works with a hand lamp at his apartment,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriği kesilmiş evinde. Source: AAP, EPA / AAP Image/EPA/ALP EREN KAYA / REPUBLICAN PEOPLES PARTY

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi ve Mehmet Şimşek’ten ret aldığı bir haftada en büyük rakibi olan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP’ten dolaylı destek aldı. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe’ye gelişmeleri değerlendirdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı. Seçimlerde Kılıçdaroğlu en fazla kazanma şanslı olan aday olarak öne çıkıyor.
  • Daha önce pek ciddiye alınmayan Muharrem İnce bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
  • HDP ile görüşme İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’den büyük tepki çekti.
  • Cumhur ittifakı için pek de iyi bir hafta olmadı. Önce Mehmet Şimşek’ten sonra da Yeniden Refah Partisi’nden ret aldı. Erdoğan’da eski çekim gücü kalmadı gibi görünüyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’deki siyasi gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
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