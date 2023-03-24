Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor

Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’deki siyasi gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.



"Az bir ihtimal ama çoklu aday ihtimali hala sürüyor"

Türkiye’de deprem sonrası çadır ve seçim tartışmaları

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