Göçmen Avustralyalılar, 26 Ocak Avustralya Günü tartışmasında Yerli Halklarının yanında

26 Ocak'ın Avustralya'da yaşayanlar için birden fazla anlamı var.



Avustralya yerli halkları mensuplarının çoğu için 26 Ocak, şiddeti ve kültürlerinin yıkılışını temsil ediyor.



26 Ocak günü bazıları içinse Avustralya Günü, yani bir "kutlama" anlamına geliyor.



Vatandaşlık törenleri de 26 Ocak'ta yapıldığından birçok kişi için bugün, resmi olarak Avustralya vatandaşı oldukları gün demek...



Ancak, her yıl bu özel günün tarihinin değiştirilmesi için yapılan çağrılar artıyor...



26 Ocak gibi özel bir günde, göçmen Avustralyalıların yerli haklarıyla dayanışma içinde olması da önem arz ediyor.

