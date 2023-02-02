Göçmenlerde kalp sağlığı problemlerinin artmasının bir nedeni de dil bariyeri

12 yıl önce İzmir'den göçen Sakine Satıcı, Victoria Üniversitesi Master of Research bölümünde doktorasını yapıyor.



Satıcı, doktorası sırasında bir saha çalışması yaptı. Türkçe konuşan göçmen toplumun kalp rahatsızlığı geçiren bireylerinin tedavileri sırasında yaşadıkları zorlukları kapsayan saha çalışmasının sonuçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



Bu, Avustralya'daki Türkiye kökenli toplumun kalp sağlığı üzerine yapılan ilk çalışma. Sakine Satıcı, kalp sağlığı sorumnu olan hastaların en büyük sorununun, dil bariyeri olduğunu tespit ettiğini ve tercüman hizmetlerinin de toplum tarafından tercih edilmediğini belirtiyor.

