Göçmenlerde kalp sağlığı problemlerinin artmasının bir nedeni de dil bariyeri

Sakine Satıcı

Sakine Satıcı, Alevi Toplum Konseyinde toplumu kalp sağlığına karşı bilgilendirici seminerler de verdi...

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Sakine Satıcı'nın Avustralya'da Türkçe konuşan toplum üzerine yaptığı çalışma, kalp hastalığı geçiren bireylerin tedavi aşamasında çektiği sıkıntıları ortaya koyuyor.

12 yıl önce İzmir'den göçen Sakine Satıcı, Victoria Üniversitesi Master of Research bölümünde doktorasını yapıyor.
Satıcı, doktorası sırasında bir saha çalışması yaptı. Türkçe konuşan göçmen toplumun kalp rahatsızlığı geçiren bireylerinin tedavileri sırasında yaşadıkları zorlukları kapsayan saha çalışmasının sonuçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Bu, Avustralya'daki Türkiye kökenli toplumun kalp sağlığı üzerine yapılan ilk çalışma. Sakine Satıcı, kalp sağlığı sorumnu olan hastaların en büyük sorununun, dil bariyeri olduğunu tespit ettiğini ve tercüman hizmetlerinin de toplum tarafından tercih edilmediğini belirtiyor.
Araştırmanın bir diğer sonucu ise, Covid döneminde hastaların doktorlarına ulaşamaması nedeniyle, kalp yetmezliği problemiyle acile başvurularda artış olduğunu gösteriyor.
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