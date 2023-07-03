Gündüz bilim insanı, gece şair

2023, Kıbrıs asıllı Avustralyalı Dr Yalçın Oytam'a hem bir ödül hem de bir albüm getirdi!





Pandemi döneminde NSW Sağlık Bakanlığı'nda Covid 19 verilerini analiz eden bir ekibi yöneten Oytam, çalışmalarıyla hükümetin pandemi kararlarına yön veren isimlerden biriydi.





Bugün South Eastern Sydney Local Health District (SESLHD)'de Analitik Bölüm Başkanı olarak sürdürdüğü görevinde, o yoğun günlerden edindiği deneyimden yola çıkarak, tüm bakanlıkların verilerini birbirine bağlamak üzere çalışmalar yapıyor.





Gündüzleri bir bilim insanı olarak rakamlarla uğraşan Dr Oytam, akşamları ise alıyor kağıdı kalemi eline ve bu kez sözcüklerle haşır neşir oluyor ve şiir yazıyor...





Geçen yıl "Sevda Sandığı" isimli bir şiir kitabı da yayınlayan Yalçın Oytam'ın şiirleri, bu kez müzisyen Arda Gündüz'e ilham verdi.





Arda Gündüz, Oytam'ın şiir kitabından seçtiği 12 şiiri besteleyerek, "Yoktu" adını taşıyan bir albüm hazırladı.





Oytam, bu albümün heyecanını yaşarken bir haber de IAPA yani Avustralya Analistler Enstitüsü'nden geldi.





Dr Yalçın Oytam, analistler meslek odası tarafından Avustralya'nın en başarılı 10 analistinden biri olarak ödüllendirildi.



