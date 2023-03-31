ÖNE ÇIKANLAR
- Haftanın maçı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazartesi sabah 3:30’da başlıyor.
- Bu hafta Victoria Premier Ligi’nde Hume City (Anadoluspor) yarın saat 15:00’te deplasmanda Moreland City’le oynayacak.
- Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) da yarın 15:00’te deplasmanda Banyule City’le karşılaşıyor.
- Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) yarın 15:00’te deplasmanda Altona North ve aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) da aynı saatte deplasmanda Epping City’le oynayacak.
- Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC Aslangücü’nün maçı evet yarın 15:00’te Meadow Park’la ancak evinde.
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