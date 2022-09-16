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'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'

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Selahettin Demirtas

Selahettin Demirtas Source: AAP, EPA / AAP-EPA/SEDAT SUNA

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Published 16 September 2022 at 4:03pm
By Ismail Kayhan
Source: SBS

Gazeteci Yavuz Oğhan, Türkiye gündemini değerlendirdi.

Published 16 September 2022 at 4:03pm
By Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Erdoğan'ın sosyal konut projesi
  • Altılı masa HDP krizini nasıl idare etti.
  • HDP Cumhurbaşkanlışı seçiminde tayin edici parti.
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