SBS TürkçeOther ways to listen 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'Play18:32SBS TürkçeOther ways to listen Selahettin Demirtas Source: AAP, EPA / AAP-EPA/SEDAT SUNAGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.96MB)Published 16 September 2022 at 4:03pmBy Ismail KayhanSource: SBS Gazeteci Yavuz Oğhan, Türkiye gündemini değerlendirdi.Published 16 September 2022 at 4:03pmBy Ismail KayhanSource: SBSÖne çıkanlarErdoğan'ın sosyal konut projesiAltılı masa HDP krizini nasıl idare etti.HDP Cumhurbaşkanlışı seçiminde tayin edici parti.ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Haberler 16 EylülSBS Türkçe Canlı 16 EylülSpor Haberleri 16 EylülKarantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor