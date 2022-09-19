Her gün 20 Avustralyalıya bir tür kanser teşhisi konuyor

ÖNE ÇIKANLAR
- On Avustralyalıdan yedisi kan kanserinin belirti ve semptomlarını tanımıyor ve diğer kanser türlerinin aksine bu hastalık için bir tarama programı bulunmuyor.
- Lösemi Vakfı, 2000'den beri kan kanseri araştırmalarına elli milyon dolardan fazla fon sağladı.
- 2035 yılına kadar bu araştırmaların en iyi somut sonuçlarının alınması bekleniyor.
Non-Hodgkin (Nan Hoçkin ) Lenfoma'nın belirti ve bulguları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
-Lenf düğümlerinin aşrısız şişmesi
-Ateş
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-Gece terlemeleri
-Yorgunluk
-İştahsızlık
-Kilo kaybı
-Döküntü