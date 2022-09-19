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Her gün 20 Avustralyalıya bir tür kanser teşhisi konuyor

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Renae thought she had tonsillitis - but it was a form of cancer (SBS).jpg

Renae bademcik iltihabı olduğunu düşündü - ama aslında bu bir kanser türüydü.

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Published 19 September 2022 at 3:14pm
By Sunil Awasthi, Tanya Dendrinos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Kan kanseri Lenfoma ornaları artıyor. Ve bu nedenle uzmanlar, insanları semptomlarının farkında olmaya çağırıyor.

Published 19 September 2022 at 3:14pm
By Sunil Awasthi, Tanya Dendrinos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • On Avustralyalıdan yedisi kan kanserinin belirti ve semptomlarını tanımıyor ve diğer kanser türlerinin aksine bu hastalık için bir tarama programı bulunmuyor.
  • Lösemi Vakfı, 2000'den beri kan kanseri araştırmalarına elli milyon dolardan fazla fon sağladı.
  • 2035 yılına kadar bu araştırmaların en iyi somut sonuçlarının alınması bekleniyor.
Non-Hodgkin (Nan Hoçkin ) Lenfoma'nın belirti ve bulguları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

-Lenf düğümlerinin aşrısız şişmesi

-Ateş

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-Gece terlemeleri

-Yorgunluk

-İştahsızlık

-Kilo kaybı

-Döküntü

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