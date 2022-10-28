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Her zamanki gibi en öldürücü hastalık kalp

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Heart attack

The chest pain is one of the main signs of a heart attack. Source: Getty / Getty Images/boonchai wedmakawand

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Published 28 October 2022 at 4:32pm
By John Baldock
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

En son yayınlanan istatistiklere göre Avustralya’da ölümler geçen yıl 2021’e oranla yüzde 3,2 arttı ancak sayı yine de pandemi öncesinden daha az. 2021’de solunum yolları hastalıklarından ölümler yüz binde 39,1’e düştü ki bu kayırlardaki en düşük ikinci seviye.

Published 28 October 2022 at 4:32pm
By John Baldock
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Geçen yıl 171 bin 469 Avustralyalı hayatını kaybetti.
  • Erkeklerde en öldürücü hastalık kalpken kadınlarda demans.
  • COVID-19’a bağlı kamu sağlığı önlemleri yüzünden geçen yıl sadece iki kişi gripten hayatını kaybetti.
2021’de Avustralya’da en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu, her zamanki gibi kalp hastalıklarıydı. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre kalp dışında ilk beşte bunama, inme, akciğer kanseri ve kronik alt solunum yolları hastalıkları var.

Geçen yıl 171 bin 469 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Erkeklerde en fazla ölüme kalp hastalıkları neden olurken kadınlarda bunama birinci sıradaydı.

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2021’de en ölümcül hastalıklar sıralamasında COVID-19 bin 122 ölümle 34’üncü geldi.

2021’de ülke çapında gripten sadece iki kişinin ölmesi uluslararası sınırların kapalı olmasına bağlanıyor.

Bu arada alkole bağlı ölümler geçen yıl yüzde 5,8 arttı. Erkekler arasındaki artış yüzde 8,1. İntihar oranları hemen hemen sabit kaldı. 2020’de 100 binde 12,1 olan intihar oranı 2021’de 12’ye düştü.
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