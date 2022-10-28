Her zamanki gibi en öldürücü hastalık kalp

Öne Çıkanlar Geçen yıl 171 bin 469 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Erkeklerde en öldürücü hastalık kalpken kadınlarda demans.

COVID-19’a bağlı kamu sağlığı önlemleri yüzünden geçen yıl sadece iki kişi gripten hayatını kaybetti.

2021’de Avustralya’da en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu, her zamanki gibi kalp hastalıklarıydı. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre kalp dışında ilk beşte bunama, inme, akciğer kanseri ve kronik alt solunum yolları hastalıkları var.





Geçen yıl 171 bin 469 Avustralyalı hayatını kaybetti.





Erkeklerde en fazla ölüme kalp hastalıkları neden olurken kadınlarda bunama birinci sıradaydı.





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2021’de en ölümcül hastalıklar sıralamasında COVID-19 bin 122 ölümle 34’üncü geldi.





2021’de ülke çapında gripten sadece iki kişinin ölmesi uluslararası sınırların kapalı olmasına bağlanıyor.



