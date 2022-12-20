Avustralya’da ücretsiz veya düşük bedelli sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?

Öne çıkanlar Medicare ve Pharmaceutical Benefits Scheme, Avustralya’nın herkesi içine alan bedeli devlet tarafından karşılanan sağlık sisteminin parçasıdır.

Medicare kartı olanlar pek çok sağlık hizmetine ücretsiz veya çok düşük ücretle erişebilir.

Eğer bir sağlık kurumuna giderseniz ve bu kurum ‘bulk billing’ kapsamındaysa cebinizden bir şey ödemezsiniz.

Medicare kart sahipleri bazı durumlarda aldıkları hizmetin tam karşılığı ile hükümetin ödediği bölümü arasındaki farkı ödemek zorunda kalabilir.

Avustralya vatandaşları ve sürekli oturma izni olanlar, mülteciler, Medicare’e katılarak, Avustralya’nın herkesi kapsayan ücretsiz veya düşük ücretli ve sağlık sistemi ile ilaçlardan yararlanabilir.





Medicare, ücreti devlet tarafından karşılanan reçeteli ilaçları kapsayan Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ile birlikte çalışır.





Bu hizmetlerden yararlanmanın ilk adımı, Services Australia website aracılığıyla Medicare ’e kayıt yaptırmaktır.





Services Australia Toplum Bilgilendirme Görevlisi Justin Bott, “Medicare’e kayıt yaptırdığınızda, Services Australia size Medicare kartı gönderir. Doktora gittiğinizde bu kartı gösterirsiniz, bu kartla eczaneden ilacınızı ucuza alır veya bulk billing ile doktorda ucuza veya ücretsiz muayene olursunuz” diyor.



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Hastaysanız ne yapmanız gerekir

Avustralya’da hastalanırsanız, eğer acil bir durum yoksa önce aile doktoruna (General Practitioner (GP)) gitmelisiniz. Eğer acil bir durum söz konusuysa hemen hastane acil servisine gitmeniz gerekir.





Ama çoğu durumda hasta olanlar veya kontrolden geçmek isteyenler, uzun yıllardır Sydney’in kuzeyinde muayenehanesi olan Dr Douglar Hor gibi bir GP’yi ziyaret eder.



Avustralya’da doktora ihtiyacı olanların yüzde 80 -90’ına aile doktorları (GP) bakar. Bu doktorlar, kapıdan giren hastaların büyük çoğunluğunu tedavi edebilir.

Dr Hor, "Doktor semptomlara bakar, durumunuzu tahlil eder, tedavinin nasıl olacağına karar verir ve bunu hastaya izah eder," diye devam ediyor.





GP hastayı gerekirse teste gönderebilir.





GP, hastayı psikolog dahil diğer uzman doktorlara veya hastaneye de havale edebilir. GP hastaya eczaneden satın alabileceği ilaç yazabilir, aşılar önerebilir.





Bulk-billing ve harcadığınız parayı nasıl geri alabilirsiniz

Bazı sağlık hizmetlerinde giderin tamamını veya bir bölümünü Medicare karşılar. Yani bedelin Medicare’in karşılamadığı bölümünü, hasta ödeyebilir.





Medicare ve ücretsiz GP sisteminin en önemli yanı bulk billing’dir.





Bulk billing çerçevesinde çalışan bir sağlık kurumuna gittiğinizde, hizmete karşılık hiç bir bedel ödemezsiniz.





Dr Hor, “Gittiğiniz klinik, durumunuz ve gördüğünüz doktora bağlı olarak, doktor size muayene bedelini Medicare aracılıyla hükümete mi yoksa cebinizden ödemeniz için size mi keseceğine karar verir. Eğer Bulk billing uygulayan bir doktora giderseniz ve bu doktor size değil de faturayı Madicare’e kesmeyi kabul ederse, cebinizden bir şey ödemezsiniz,” diyor.



Seniors and low-income Australians may access additional discounts. Credit: filadendron/Getty Images Eğer bulk billing uygulamayan bir doktora giderseniz, ücretin tamamını kendiniz ödemelisiniz. Bu durumda, Medicare Geri Ödeme Sistemiyle ödediğiniz ücretin bir bölümünü geri alabilirsiniz.



Medicare’den geri ödeme istemenin en iyi yolu doktorun muayenehanesidir. Muayenehane, sizin için Medicare’e geri ödeme başvurusunda bulunabilir. Medicare bu başvuruyu alınca geri ödenecek miktarı sizin banka hesabınıza yatırır. Eğer başvuruyu muayenehanede yaptırmazsanız, bir Medicare ofisinde veya internet üzerinden geri ödeme başvurusu yapabilirsiniz. Justin Bott, Services Australia

Medicare’in fonlarını, gelir vergisiyle ödediği Medicare levy yoluyla Avustralya vergi mükellefleri sağlar.





Katkı miktarı kişinin yaşı ve kişisel - ailevi durumuna göre değişir.





Durumu hassas olanlar, indirim kartı (Concession), Commonwealth Senior kartı olanlar gibi düşük gelirli Avustralya vatandaşları ve sürekli oturma izni olanlar, başka Medicare olanakları ve PBS indirimlerinden yararlanır.





Bott, Medicare sistemi ve Pharmaceutical Benefits Scheme’de harcama sınırı olduğuna, bu harcama sınıra ulaşan hastalara ayrıca yeni indirimler uygulandığına da işaret ediyor.





Bott, "Yıl boyunca sağlık harcamalarınız belli bir miktara ulaşınca, sonraki harcamalarınız daha da düşer. Eğer karı, koca, çocuklarla bir aile olarak kayıt yaptırdıysanız, sınıra daha çabuk ulaşırsınız ve ilaçları daha da ucuza almaya başlar, doktorlara az ödersiniz" diyor.



Medicare ve özel sağlık sigortası

Hastalar Medicare’in yanı sıra, Medicare’in karşılamadığı tedavilerden ücretsiz ya da ucuza yararlanmak için özel sağlık sigortası da yaptırabilir. Bunlar dişçi, ambulans gibi hizmetleri ve bazı aşıları kapsar.





Özel sağlık sigortası hastalara sıra beklemeden acil olmayan ameliyat ve test yaptırma imkanı veren özel hastanelerde tedavi olmalarını sağlar.





Dr Hor, “Kamu hastanelerinde sıra var. Özel sağlık sigortası size özel veya kamu hastanesinde kendi doktorunuzu seçme imkanı sağlar ve ameliyatınızı beklemeden olursunuz,” diyor.



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Avustralya’da doktorlar ve sağlık merkezleri İngilizce bilmeyen hastaları da iyi muayene etmektedir. Dr Hor, basit durumlarda cep telefonundaki tercüme app’ini kullanıyor. Basit olmayan durumlarda hükümete ait ücretsiz tercüme servisine baş vuruyor.





“Bu servisi anında arayabiliriz. Bu hükümetin fonlarıyla verilen bir tercüme hizmetidir. Hoparlör sayesinde hastanın söylediklerini anında doktora çevirebilir, doktorun söylediklerini hastaya anlatabilir.”



Telephone and online virtual consultations have become more common in Australia since the COVID-19 pandemic. Credit: Phynart Studio/Getty Images



Telehealth ve e-scripts

Doktora gidemeyecek hastalar Telehealth randevusu ve e-scripts hizmetinden yararlanabilir.





Bu hizmetler de Medicare ve PBS kapsamındadır.





Telehealth’den yararlanabilmek için hasta, son 12 ayda o doktoru görmüş olmalıdır.



