Huzursuz bağırsak sendromu için yemek kitabı

ÖNE ÇIKANLAR
- Sindirim sistemini etkileyen huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri arasında karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisini içeren ve en az üç aylık bir süre boyunca bağırsak alışkanlıklarında görülen değişiklikler bulunuyor.
- C-S-I-R-O'ya göre, her yıl, Avustralyalıların yüzde 50'si huzursuz bağırsak sendromu dahil bağırsak sağlığı sorunları yaşıyor.
- Sağlık uzmanları, ne yediğimizin Huzursuz Bağırsak Sendromunu'nun önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor.
- Bu nedenle Monash Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bireylerde hangi tür yiyeceklerin semptomları tetiklediğini anlamaya yardımcı olacak bir yemek kitabı geliştirdiler.