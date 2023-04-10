Huzursuz bağırsak sendromu için yemek kitabı

Kitaptaki tariflerden biri, bir Hawai yemeği için somon poke kasesidir.__Monash Universitesi.jpg

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Huzursuz bağırsak sendromu veya I-B-S olarak bilinen bir bağırsak hastalığından muzdarip olanlara yardımcı olmak için yeni bir kaynak kullanıma sunuldu. Yaklaşık her beş Avustralyalıdan biri Huzursuz Bağırsak Sendromu semptomları yaşıyor. Gençler ve kadınlar bu hastalıktan daha çok etkileniyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Sindirim sistemini etkileyen huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri arasında karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisini içeren ve en az üç aylık bir süre boyunca bağırsak alışkanlıklarında görülen değişiklikler bulunuyor.
  • C-S-I-R-O'ya göre, her yıl, Avustralyalıların yüzde 50'si huzursuz bağırsak sendromu dahil bağırsak sağlığı sorunları yaşıyor.
  • Sağlık uzmanları, ne yediğimizin Huzursuz Bağırsak Sendromunu'nun önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor.
  • Bu nedenle Monash Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bireylerde hangi tür yiyeceklerin semptomları tetiklediğini anlamaya yardımcı olacak bir yemek kitabı geliştirdiler.
Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 10 Nisan 2023

Bill Barker, oyun grubu seanslarının kendisini neşelendirdiğini söylüyor_Rayane Tamer_SBS.jpg

Nesiller arası oyun grupları hem yaşlı hem de küçük Avustralyalılara neşe getiriyor

SBS sunshine .png

SBS Türkçe Haberler 10 Nisan

CHRIS MINNS SCHOOL MOBILE PHONES BAN

NSW devlet liselerinde cep telefonu yasakları yürürlüğe giriyor