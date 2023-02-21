Çift dilli çocuk yetiştiriken panik olmayın!

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Esra Örsdemir, oğluyla evde Türkçe konuşmayı tercih ettiklerini anlatıyor ve bu yaşta öğrenilen ana dilin, ileride baskın dil İngilizce olsa da kalıcı olacağını belirtiyor.

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Dil ve eğitim uzmanı Esra Örsdemir, çok dilli çocuklar yetiştiriken, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Key Points
  • "Çift dilli çocuklarda bir dil mutlaka geriden gelecektir."
  • "Çocuklarda dil aşinalığı anne karnındayken başlar."
  • "Burada doğup büyüyen bir vatandaş olarak, Türkçe kullanımının azaldığını gözlemliyorum."
Her yıl 21 Şubat tarihi, Uluslararası Anadil Günü olarak kutlanıyor.

Bu özel günle beraber, kültürel çeşitlilik konusunda farkındalığı artırmak ve çok dilliliği teşvik etmek amaçlanıyor.

Uluslararası Anadil Günü sebebiyle, dil ve eğitim bilimi uzmanı Esra Örsdemir ile bir araya geldik ve çok dilli çocuklar yetiştirmenin önemi ve zorlukları üzerine konuştuk...

Kendisi de burada doğup büyüyen Esra Örsdemir, Victorian Schools of Languages'ta Türkçe'den sorumlu öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Bu görevi nedeniyle Viktorya'daki Türkçe öğretimini yakından takip eden Örsdemir, Avustralya'da Türkçe dilinin yaşatılabilmesi ailelerin çaba göstermesi gerektiğini hatırlatıyor.
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