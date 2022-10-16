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İlk Nöro-bilgisayar Avustralya’da yapıldı

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London Film And Comic Con 2019

1970’lerde geliştirilen Pong adlı oyunda ekranın yanlarında olan iki çubuk ortadaki topu yönlendiriyor. Credit: Ollie Millington/Getty Images

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Published 16 October 2022 at 3:00pm
By Tom Canetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Melbourne’da bilim insanları beyin hücrelerine basit bir bilgisayar oyunu oynamasını öğretti. Devrim niteliğinde olan bu teknoloji dünyada ilk defa uygulansa da bazı uzmanlar ahlaki riskler içerdiğini düşünüyor.

Published 16 October 2022 at 3:00pm
By Tom Canetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Nöro-bilgisayar prototipini yaptıklarını söyleyen araştırmacılar, gelecekte biyoloji ile makineyi birleştirmenin mümkün olacağını ve robotların zekasını artırabileceğimizi belirtiyor.
  • Araştırmacılar 100 bin nöronla tehlike bir dünyada hayatta kalmayı başaran sinekten esinlendiklerini söylüyor.
  • Nöro-bilgisayarlara komut verilmiyor. Cihazla iş birliği yapılıyor.
  • Peki, acı veya haz hissedecekler mi? Bilinç geliştirirlerse ne olacak?
Melbourne’da bilim insanları bir laboratuvar tepsisinde tutulan insanın beyin nöronlarına Pong adlı basit bir bilgisayar oyunu öğretti.

Cortical Laboratuvar’ından araştırmacılar laboratuvar kabında tuttukları 800 bin canlı beyin hücresinin hedef odaklı bazı görevler yapabileceğini gösterdi.

Cortical Labs firması teknolojinin, ayrıca ilaçların beyin üzerindeki etkisini test etmek için de kullanılacağını söylüyor.

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Ancak itiraz edenler de yok değil.

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