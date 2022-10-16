İlk Nöro-bilgisayar Avustralya’da yapıldı

Öne Çıkanlar Nöro-bilgisayar prototipini yaptıklarını söyleyen araştırmacılar, gelecekte biyoloji ile makineyi birleştirmenin mümkün olacağını ve robotların zekasını artırabileceğimizi belirtiyor.

Araştırmacılar 100 bin nöronla tehlike bir dünyada hayatta kalmayı başaran sinekten esinlendiklerini söylüyor.

Nöro-bilgisayarlara komut verilmiyor. Cihazla iş birliği yapılıyor.

Peki, acı veya haz hissedecekler mi? Bilinç geliştirirlerse ne olacak?

Melbourne’da bilim insanları bir laboratuvar tepsisinde tutulan insanın beyin nöronlarına Pong adlı basit bir bilgisayar oyunu öğretti.





Cortical Laboratuvar’ından araştırmacılar laboratuvar kabında tuttukları 800 bin canlı beyin hücresinin hedef odaklı bazı görevler yapabileceğini gösterdi.





Cortical Labs firması teknolojinin, ayrıca ilaçların beyin üzerindeki etkisini test etmek için de kullanılacağını söylüyor.





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