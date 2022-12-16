İmamoğlu kararı muhalefeti ayaklandırdı

Öne Çıkanlar
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezasına tüm kesimlerden tepkiler var. Öncesinde iktidar kanadından buna yönelik uyarılar sızarken İmamoğlu’nun avukatları da bu yönde uyarılarda bulunmuştu.
- Herkes mahkeme kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için aldığı hapis cezası ile karşılaştırıyor. Erdoğan bunu kasıtlı mı yaptı?
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu kararına Almanya’da yakalanmasının bir açıklaması var mı? Herkesin bildiğini Kılıçdaroğlu bilmiyor muydu?
- İmamoğlu kararı öncesi herkes ailesi tarafından altı yaşında evlendirilen çocuğu konuşuyordu. Mahkeme öne çekildi, tutuklamalar var. Ancak bu sürece yine sosyal medyanın yön verdiği yorumu yapılıyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’nin son bir haftasına şekil veren gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.