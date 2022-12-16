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İmamoğlu kararı muhalefeti ayaklandırdı

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Istanbul Mayor Sentenced To More Than Two Years In Prison - Turkey

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme kararı sonrası Saraçhane'de. Source: ABACA / Depo Photos/ABACA/PA/Alamy/AAP Image

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Published 16 December 2022 at 3:08pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Gazeteci Yavuz Oğhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın muhalefeti bir araya getirdiğini ancak aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için elini güçlendirdiğini söylüyor.

Published 16 December 2022 at 3:08pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezasına tüm kesimlerden tepkiler var. Öncesinde iktidar kanadından buna yönelik uyarılar sızarken İmamoğlu’nun avukatları da bu yönde uyarılarda bulunmuştu.
  • Herkes mahkeme kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için aldığı hapis cezası ile karşılaştırıyor. Erdoğan bunu kasıtlı mı yaptı?
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu kararına Almanya’da yakalanmasının bir açıklaması var mı? Herkesin bildiğini Kılıçdaroğlu bilmiyor muydu?
  • İmamoğlu kararı öncesi herkes ailesi tarafından altı yaşında evlendirilen çocuğu konuşuyordu. Mahkeme öne çekildi, tutuklamalar var. Ancak bu sürece yine sosyal medyanın yön verdiği yorumu yapılıyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’nin son bir haftasına şekil veren gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.

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