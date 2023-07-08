İngilizce isim eğitim ve iş tecrübesinden daha önemli

Muslim businesswomen sealing a deal with a handshake

Young woman shaking hands with her new business partner after a successful deal. Business people sealing a deal with a handshake. Credit: Luis Alvarez/Getty Images

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Yeni bir araştırma, iş başvurularında İngilizce isimlerin etnik isimlerden çok daha fazla cevap aldığını gösterdi. Çok kültürlü Avustralyalıları temsil eden bir dernek de ekonomik büyüme için çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya’da iş fırsatlarının yakalamakta en büyük engel hala ayrımcılık. Monash İşletme Okulu, yürüttüğü iki yıllık bir araştırma kapsamında, Melbourne, Sydney ve Brisbane’da 12 farklı sektörde dört bin iş için 12 bin iş başvurusunda bulundu.
  • Araştırmaya göre, iş başvurusu için sunulan özgeçmişler aynı ve tüm adaylar Avustralya doğumu olsa da liderlik pozisyonlarına yapılan etnik isimli başvurulara geri dönüş yüzde 57,4 daha azdı. Daha alt pozisyonlarda etnik isimli başvurulara geri dönüş yüzde 45,3 daha azdı.
  • Avustralya Etnik Toplumlar Konseyleri Federasyonu (the Federation of Ethnic Communities Councils of Australia – FECCA) Başkanı Mohammad Al-Khafaji bulguların endişe verici olduğunu söylüyor.
Çalışma, liderlik pozisyonunun müşteri ile temas gerektirdiği pozisyonlar için ayrımcılığın daha bile fazla olduğunu gösterdi. Ancak bireysellik, öğrenme, yaratıcılık ve inovasyonun öne çıktığı pozisyonlarda ayrımcılığın azaldığı görüldü.

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