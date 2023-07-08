İngilizce isim eğitim ve iş tecrübesinden daha önemli

ÖNE ÇIKANLAR Avustralya’da iş fırsatlarının yakalamakta en büyük engel hala ayrımcılık. Monash İşletme Okulu, yürüttüğü iki yıllık bir araştırma kapsamında, Melbourne, Sydney ve Brisbane’da 12 farklı sektörde dört bin iş için 12 bin iş başvurusunda bulundu.

Araştırmaya göre, iş başvurusu için sunulan özgeçmişler aynı ve tüm adaylar Avustralya doğumu olsa da liderlik pozisyonlarına yapılan etnik isimli başvurulara geri dönüş yüzde 57,4 daha azdı. Daha alt pozisyonlarda etnik isimli başvurulara geri dönüş yüzde 45,3 daha azdı.

Avustralya Etnik Toplumlar Konseyleri Federasyonu (the Federation of Ethnic Communities Councils of Australia – FECCA) Başkanı Mohammad Al-Khafaji bulguların endişe verici olduğunu söylüyor.

Çalışma, liderlik pozisyonunun müşteri ile temas gerektirdiği pozisyonlar için ayrımcılığın daha bile fazla olduğunu gösterdi. Ancak bireysellik, öğrenme, yaratıcılık ve inovasyonun öne çıktığı pozisyonlarda ayrımcılığın azaldığı görüldü.





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