Diyabetliler için insülin iğnelerine son verecek tedavi yolda

Öne çıkanlar Melbourne'daki Austin ve St Vincent's Hastaneleri ortak bir klinik araştırma başlattı.

Avustralyalı Türk toplum bireylerinden Profesör Elif Ekinci bu klinik araştırmanın eş başkanlığını yürütüyor.

Araştırma ile Tip 2 diyabet hastaları için yeni bir tedavi yöntemi deneniyor.

Melbourne'deki Austin ve St Vincent's Hastaneleri'nde yapılan yeni bir klinik araştırma başarıya ulaşırsa, Avustralya'da Tip 2 diyabetle yaşayan 1 bir milyondan fazla hasta, insülin iğnelerinden kurtulabilecek...





İki hastanenin ortak araştırması, endoskopik yöntemle ince bağırsağın bir bölümündeki hücrelerini aktive edilerek, pankreasın doğal olarak insülin salgılamasına yardımcı olmayı hedefliyor. Böylece hastalar, insülin kullanmayı bırakabilecek.





Dünyada bir ilk olarak değerlendirilen bu araştırmanın eş başkanlarından biri, Melbourne Üniversitesi'nde Avustralya Diyabet Yeniliklerini Hızlandırma Merkezi'nin (ACADI) Direktörü ve Austin HAstanesi Diyabet Bölümü Başkanı Profesör Elif Ekinci...





Profesör Elif Ekinci ulusal basında büyük ses getiren araştırmanın başarılı olduğu takdirde, bir tedavi protokolü haline gelebileceğini ve aynı zamanda diyabetin tedavisinde önemli bir adım olacağını söylüyor...



