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İşçi Partisi üçüncü aşama vergi indirimini kaldıracak mı?

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Leader of the Opposition Anthony Albanese and Prime Minister Scott Morrison during Question Time in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Wednesday, February 16, 2022.

Başbakan Anthony Albanese, Morrison döneminde yasalaştırılan vergi reformu konusunda dört bir yandan baskı altında. Source: AAP

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Published 10 October 2022 at 2:40pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Federal Hükümet, 2024'te yürürlüğe girecek vergi indirimlerinde değişiklik yapmaması için baskı altında. Buna karşın halk arasında vergi indirimi kaldırılsın diyenlerin oranı da, artıyor.

Published 10 October 2022 at 2:40pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • Morrison Hükümeti döneminde kabul edilen vergi reformu Federal Bütçe görüşmelerine damga vurdu.
  • Ekonomistler vergi indiriminin bütçeye milyarlarca dolar yük bindireceğini söylüyor.
  • Ayrıca sadece yüksek gelir grubuna faydası olacağına inanılıyor.
Üçüncü aşama vergi indirimleri seçimi kaybeden Morrison Hükümetinin Avustralya'nın vergi sisteminde reform yapmaya yönelik üç aşamalı planının son aşaması. Halihazırda yasalaşmış olan plana göre, yüzde 37'lik vergi oranı kaldıracak ve 45 bin ila 200 bin dolar arasında kazanan herkes için yüzde 30 sabit vergi oranı getirilecek.
Ancak bu, 10 yılda, bütçeye 244 milyar dollar yük anlamına geliyor. Muhalefet, İşçi Partisinin üçüncü aşama vergi indirimini iptal etmesi yolundaki baskılara boyun eğmemesini istiyor.



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