İşçi Partisi üçüncü aşama vergi indirimini kaldıracak mı?

Morrison Hükümeti döneminde kabul edilen vergi reformu Federal Bütçe görüşmelerine damga vurdu.



Ekonomistler vergi indiriminin bütçeye milyarlarca dolar yük bindireceğini söylüyor.



Ayrıca sadece yüksek gelir grubuna faydası olacağına inanılıyor.

Üçüncü aşama vergi indirimleri seçimi kaybeden Morrison Hükümetinin Avustralya'nın vergi sisteminde reform yapmaya yönelik üç aşamalı planının son aşaması. Halihazırda yasalaşmış olan plana göre, yüzde 37'lik vergi oranı kaldıracak ve 45 bin ila 200 bin dolar arasında kazanan herkes için yüzde 30 sabit vergi oranı getirilecek.

