Suriye gözaltı kampındaki 17 Avustralyalı kadın ve çocuk Sydney'e getirildi

Avustralya hükümeti IŞİD'lilerle evli dört kadın ve 13 çocuğu Suriyedeki bir mülteci kampından Sydney’e geri getirdi. Bu kişiler Suriye'ye, IŞID terör örgütü üyesi eşleriyle birlikte gitmişlerdi.



13 çocukla birlikte ülkeye getirilen dört kadın verdikleri demeçlerde, Avustralya'ya geri dönmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Grup, Federal Hükümetin bu ayın başlarında IŞİD mensuplarının ailelerinin ülkeye geri getireceklerini duyurmasından bu yana Avustralya'ya ilk gelen grup oldu.



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Bir önceki koalisyon hükümeti böyle bir kararın, Avustralya toplumu için bir risk olduğuna inandığı için onları eve getirmeyi reddediyordu.

