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Suriye gözaltı kampındaki 17 Avustralyalı kadın ve çocuk Sydney'e getirildi

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: The wife of an Islamic state fighter prepares to leave a camp (AAP)

IŞİD üyesi mensuplarının eşleri Suriye'deki mülteci kampından ayrılmaya hazırlanırken.

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Published 31 October 2022 at 10:36am
By Lin Evlin, Claire Slattery
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Suriye'deki mülteci kampından çıkarılan 17 kişinin Avustralya'ya geri getirilmesi kararı insan hakları grupları tarafından desteklenirken, karşı çıkanlar da var...

Published 31 October 2022 at 10:36am
By Lin Evlin, Claire Slattery
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Avustralya hükümeti IŞİD'lilerle evli dört kadın ve 13 çocuğu Suriyedeki bir mülteci kampından Sydney’e geri getirdi. Bu kişiler Suriye'ye, IŞID terör örgütü üyesi eşleriyle birlikte gitmişlerdi.
13 çocukla birlikte ülkeye getirilen dört kadın verdikleri demeçlerde, Avustralya'ya geri dönmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Grup, Federal Hükümetin bu ayın başlarında IŞİD mensuplarının ailelerinin ülkeye geri getireceklerini duyurmasından bu yana Avustralya'ya ilk gelen grup oldu.
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Bir önceki koalisyon hükümeti böyle bir kararın, Avustralya toplumu için bir risk olduğuna inandığı için onları eve getirmeyi reddediyordu.
Karar, insan hakları grupları tarafından memnuniyetle karşılanırken IŞİD yüzünden bölgeden kaçıp Avustralya'ya sığınanlar endişeli...


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