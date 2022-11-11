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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Otonom Tekne Takımı RobotX Challenge için Sydney’de

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İTÜ Otonom Tekne Takımı SYdney'de. Courtesy of Turkish BIZ Network

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Published 11 November 2022 at 2:44pm, updated 3 hours ago at 3:02pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Sydney’de düzenlenen RobotX Challenge 2022 yarışına katılmak için Sydney’e gelen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Otonom Tekne Takımı’nın hedefleri hakkında takım danışmanı Doçent Derya Ahmet Kocabaş ve takım kaptanı Levent Yaman ile konuştuk.

Published 11 November 2022 at 2:44pm, updated 3 hours ago at 3:02pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Otonom Tekne Takımı Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Gemi İnşaatı Mühendisliği dahil olmak üzere 20’den fazla öğrenciden oluşuyor.
  • Takıma danışmanlık yapan İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nden Doçent Doçent Derya Ahmet Kocabaş gönüllülük esasına göre yürütülen Otonom Tekne Takımı projesine katılan öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatlarında tecrübelerinden yararlandıklarını söyledi.
  • Takım kaptanı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Üçüncü sınıf öğrencisi Levent Yaman üniversiteye girerken bu tür projelere katılmayı amaçladığını, ve mezun olduğu zaman gelecek öğrencilere güzel bir miras bırakmak istediğini söylüyor.
  • İTÜ Otonom Tekne Takımı’nın katamaran türü otonom teknesi RobotX Challenge 2022’de 14 ve 15 Kasım günleri yarışacak.
  • İTÜ'den gelen ekip Avustralya merkezli Turkish BIZ NETWORK'e de yardımları için teşekkür etti.
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Courtesy of Turkish BIZ Network
RobotX Challenge 2022
11 Kasım Cuma ile 17 Kasım Perşembe arasında düzenleniyor.

202den fazla takımın yarışacağı RobotX Challenge 2022’nin düzenleneceği yer: Sydney International Regatta Centre Old Castlereagh Rd Castlereagh NSW 2749

İTÜ Otonom Tekne Takımı 2022 yarışmalarına katılan 9 yeni takımdan biri. İTÜ’den gelen takım sadece Türkiye’den yarışmaya kabul alan tek takım.

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Courtesy of Turkish BIZ Network

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