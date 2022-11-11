İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Otonom Tekne Takımı RobotX Challenge için Sydney’de

Öne Çıkanlar
- İstanbul Teknik Üniversitesi Otonom Tekne Takımı Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Gemi İnşaatı Mühendisliği dahil olmak üzere 20’den fazla öğrenciden oluşuyor.
- Takıma danışmanlık yapan İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nden Doçent Doçent Derya Ahmet Kocabaş gönüllülük esasına göre yürütülen Otonom Tekne Takımı projesine katılan öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatlarında tecrübelerinden yararlandıklarını söyledi.
- Takım kaptanı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Üçüncü sınıf öğrencisi Levent Yaman üniversiteye girerken bu tür projelere katılmayı amaçladığını, ve mezun olduğu zaman gelecek öğrencilere güzel bir miras bırakmak istediğini söylüyor.
- İTÜ Otonom Tekne Takımı’nın katamaran türü otonom teknesi RobotX Challenge 2022’de 14 ve 15 Kasım günleri yarışacak.
- İTÜ'den gelen ekip Avustralya merkezli Turkish BIZ NETWORK'e de yardımları için teşekkür etti.
11 Kasım Cuma ile 17 Kasım Perşembe arasında düzenleniyor.
Courtesy of Turkish BIZ Network
202den fazla takımın yarışacağı RobotX Challenge 2022’nin düzenleneceği yer: Sydney International Regatta Centre Old Castlereagh Rd Castlereagh NSW 2749
İTÜ Otonom Tekne Takımı 2022 yarışmalarına katılan 9 yeni takımdan biri. İTÜ’den gelen takım sadece Türkiye’den yarışmaya kabul alan tek takım.
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Courtesy of Turkish BIZ Network