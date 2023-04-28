İstanbul’da derbi heyecanı

ÖNE ÇIKANLAR
- Victoria Premier Ligi’nden Hume City (Anadoluspor) 30 Nisan Pazar saat 16:00’da Melbourne Knights deplasmanına çıkıyor. Anadoluspor 7 Melbourne Knights dördüncü sırada.
- Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) evinde Whittlesea Ranges’ı konuk ediyor. Maç bu akşam (28 Nisan) 20:30’da.
- Türkiye'de SÜper Lig'de haftanın maçı hiç kuşkusuz Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazartesi sabah 02:00’de başlayacak Beşiktaş Galatasaray karşılaşması.
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