İstanbul’da derbi heyecanı

Football

Credit: Wiki

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Türkiye ve Avustralya'dan en son spor haberleri SBS Türkçe'de.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Victoria Premier Ligi’nden Hume City (Anadoluspor) 30 Nisan Pazar saat 16:00’da Melbourne Knights deplasmanına çıkıyor. Anadoluspor 7 Melbourne Knights dördüncü sırada.
  • Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) evinde Whittlesea Ranges’ı konuk ediyor. Maç bu akşam (28 Nisan) 20:30’da.
  • Türkiye'de SÜper Lig'de haftanın maçı hiç kuşkusuz Avustralya doğu kıyıları saatiyle Pazartesi sabah 02:00’de başlayacak Beşiktaş Galatasaray karşılaşması.
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