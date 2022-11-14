İstanbul’da patlama: En az altı kişi öldü

Öne Çıkanlar İstiklal Caddesi’ndeki patlamada en az altı kişi öldü ve seksenden fazla kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamanın nedeninin bir bomba olduğunu belirtti ve faillerin cezalandırılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı" dedi.

Hiçbir grup patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.

İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden İstiklal Caddesi’nde dün öğleden sonra meydana gelen bir patlamada en az altı kişi öldü ve seksenden fazla kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamada terörizm şüphesi olduğunu açıkladı.





İstiklal Caddesi’ndeki patlama sonrası emniyet güçleri bölgeye sivillere kapatırken ambulanslar da yaralıları hastanelere taşıdı. İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde turistler ve ailelerin en kalabalık olduğu saatlerde olan patlamada Reuters’ın ulaştığı görüntülerde, patlamanın 16:13’te olduğu ve bölgeden kaçanlar ve yerde yatanlar görülüyor.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamadan dört saat kadar sonra patlama bölgesine gitti.





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Henüz kümse patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi. Geçmişte Kürt ayrılıkçılar, köktenci İslamcı gruplar ve aşırı solcu çeşitli gruplar büyükşehirlerde yapılan saldırıları üstlenmişti.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise A Haber'de katıldığı yayında, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor” diye konuştu.





Eğer terörist saldırı olduğu doğrulanırsa son yılların sessizliğini bozan bir saldırı olacak. En son saldırı Aralık 2016’daki saldırıydı. PKK’nın sorumluluğu üstlendiği saldırıda 38 kişi ölmüş 155 kişi de yaralanmıştı. PKK Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya tarafından terörist grup olarak kabul ediliyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu"Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı” dedi. Bakan Soylu , "81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır” ifadelerini kullandı.



