İzmirli jaz sanatçısı, kendi grubuyla Melbourne Recital Centre'da

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Onur Puza ve Mycorrhizal Band adını taşıyan grubunun konseri 25 Şubat akşamı saat 8'de, Melbourne Recital Centre'da gerçekleşecek.

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5 yıl önce İzmir’den Melbourne’a göç eden caz sanatçısı Onur Puza, Melbourne Recital Center’da, kendi grubuyla vereceği ilk konsere hazırlanıyor.

Key Points
  • Onur Puza Türkiye'de tanınmış bir müzisyen.
  • Melbourne'a geldiğinden beri devlet okullarında müzik öğretmenliği yapıyor.
  • Puza, daha önce de Melbourne Racital Centre'da sahne almış ancak bu, kendi grubuyla ilk konseri.
Gitarist, besteci ve aranjör Onur Puza, 20 yıllık deneyimiyle geldiği Avustralya'da sanat ortamına girmekte zorlanmamış.

Caz müziğinin burada Türkiye'ye nazaran daha büyük bir dinleyici kitlesi olduğunu anlatan Puza, Melbourne'da ilk sahneye çıktığı andan itibaren dinleyiciler ve diğer müzsiyenler tarafından yüreklendirildiğini anlatıyor.

Sanatçı, Mycorrhizal adını verdiği grubuyla 25 Şubat akşamı Melbourne Recital Centre'da bir konser verecek ve bu konserde Covid kapanmaları döneminde Anadolu ezgilerinden ilham alarak yaptığı besteleri, grubuyla birlikte doğaçlama olarak çalacak.
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