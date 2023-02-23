İzmirli jaz sanatçısı, kendi grubuyla Melbourne Recital Centre'da

Key Points Onur Puza Türkiye'de tanınmış bir müzisyen.

Melbourne'a geldiğinden beri devlet okullarında müzik öğretmenliği yapıyor.

Puza, daha önce de Melbourne Racital Centre'da sahne almış ancak bu, kendi grubuyla ilk konseri.

Gitarist, besteci ve aranjör Onur Puza, 20 yıllık deneyimiyle geldiği Avustralya'da sanat ortamına girmekte zorlanmamış.





Caz müziğinin burada Türkiye'ye nazaran daha büyük bir dinleyici kitlesi olduğunu anlatan Puza, Melbourne'da ilk sahneye çıktığı andan itibaren dinleyiciler ve diğer müzsiyenler tarafından yüreklendirildiğini anlatıyor.



