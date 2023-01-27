Kıyamet hiç olmadığı kadar yakın

ÖNE ÇIKANLAR Kıyamet Saati aslında dünyanın sonuna yönelik tahmini zamanı gösteren sembolik bir saat. Gece yarısı kıyamet anlamına geliyor.

Her yıl bilim insanları akrep ve yelkovanı ayarlıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı istilası ve küresel ısınmaya karşı alınamayan önlemler kıyameti yaklaştırıyor.

Dinozorlar geldi gitti. Peki, insanlık için ne kadar zaman kaldı?





Şu anda Kıyamet Saati gece yarısına 90 saniye kadar yaklaştığını gösteriyor. Son ayarlamayı da nükleer bilim insanları yaptı. Kıyamet Saati aslında dünyanın sonuna yönelik tahmini zamanı gösteren sembolik bir saat.





Gece yarısı kıyamet anlamına geliyor.





Kıyamet Saati’ni 1947’de ilk yaratan bilim insanları arasında Albert Einstein da vardı.





Günümüzde de saatin yıllık ayarlamasını Chicago-merkezli sivil toplum kuruluşu Bulletin of the Atomic Scientists yapıyor. 13’ü Nobel ödüllü olmak üzere nükleer teknoloji ve iklim uzmanlarının oluşturduğu bu kuruluş her yıl bir araya gelip gelişmeleri değerlendirip saati ayarlıyor.





75 yıl önce ilk ayarında saat gece yarısına yedi dakika gösteriyordu.





1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve ab ile Sovyetler birliğinin stratejik silahların Azaltılması anlaşması imzalamasıyla beraber saat gece yarısına en uzak olduğu zamanı gösterdi. Gece yarısına 17 dakika vardı.



