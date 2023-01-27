Kıyamet hiç olmadığı kadar yakın

Doomsday Clock

Atomic Scientists 2023 için Kıyamet Saati'nin yeni ayarını sunuyor. Source: AP / Patrick Semansky/AP

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Kıyamet Günü saati yeniden ayarlandı. Şu anda gece yarısına 90 saniye gösteriyor. Kıyamete hiç bu kadar yakın olmamıştık. Peki Kıyamet Saati nedir ve nasıl ayarlanıyor. Gece yarısına 90 saniye ne demek?

ÖNE ÇIKANLAR
  • Kıyamet Saati aslında dünyanın sonuna yönelik tahmini zamanı gösteren sembolik bir saat. Gece yarısı kıyamet anlamına geliyor.
  • Her yıl bilim insanları akrep ve yelkovanı ayarlıyor.
  • Rusya’nın Ukrayna’yı istilası ve küresel ısınmaya karşı alınamayan önlemler kıyameti yaklaştırıyor.
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Şu anda Kıyamet Saati gece yarısına 90 saniye kadar yaklaştığını gösteriyor. Son ayarlamayı da nükleer bilim insanları yaptı. Kıyamet Saati aslında dünyanın sonuna yönelik tahmini zamanı gösteren sembolik bir saat.

Gece yarısı kıyamet anlamına geliyor.

Kıyamet Saati’ni 1947’de ilk yaratan bilim insanları arasında Albert Einstein da vardı.

Günümüzde de saatin yıllık ayarlamasını Chicago-merkezli sivil toplum kuruluşu Bulletin of the Atomic Scientists yapıyor. 13’ü Nobel ödüllü olmak üzere nükleer teknoloji ve iklim uzmanlarının oluşturduğu bu kuruluş her yıl bir araya gelip gelişmeleri değerlendirip saati ayarlıyor.

75 yıl önce ilk ayarında saat gece yarısına yedi dakika gösteriyordu.

1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve ab ile Sovyetler birliğinin stratejik silahların Azaltılması anlaşması imzalamasıyla beraber saat gece yarısına en uzak olduğu zamanı gösterdi. Gece yarısına 17 dakika vardı.

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