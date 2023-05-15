Kadınlar FA Kupası’nda Kerr yine yıldızlaştı

ÖNE ÇIKANLAR
- 77 bin 390 izleyiciyle rekor kıran Chelsea - Manchester United maçında Avustralya kadınlar milli takımının kaptanı Sam Kerr yine yıldızlaştı. Bu yılki maçta Kerr’ün 68’inci dakikada attığı gol kazananı belirledi.
- A Ligi yarı finallerinin ilk maçları oynandı geçtiğimiz hafta sonu. İlk yarı finalde Sydney FC 1 Melbourne City 1, ikinci yarı finalde ise Adelaide 1 Central Coast 2. Gelecek hafta sonu rövanş maçları oynanacak.
- Victoria Premier Ligi’nden Hume City (Anadoluspor) evinde Dandenong Thunder’a 2-0 yenildi.
- Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) da evinde Altona City’e 1-0 yenildi.
- Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) deplasmanda Geelong Randers’ı 8-0 yendi. Aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) ise Westvale Olympic’le evinde 2-2 berabere kaldı.
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