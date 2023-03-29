Kalp krizi belirtilerini bilmiyoruz!

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Kalp krizi belirtilerinin kadınlarda erkeklere nazaran daha hafif seyretmesi, dikkate alınmaması nedeniyle ölümlere yol açabiliyor. Source: Flickr

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Yeni bir araştırmaya göre Avustralyalılar arasında kalp krizi belirtileri farkındalığı, dikkat çekici derecede düşmüş durumda...

Key Points
  • Monash Üniversitesi, 100 bin kişi üzerinde kalp sağlığı bilgilerimizin seviyesini araştırdı.
  • 10 yıl önce yapılan benzer bir araştırmaya göre, toplumun halk sağlığı bilgisinde büyük bir gerileme saptandı.
  • Şimdi bu veriler ışığında, toplumu kalp krizi konusunda bilgilendirmek üzere bir kampanya başlatıldı.
Yeni bir araştırmaya göre Avustralyada her 5 kişiden biri kalp krizi belirtilerinden birini bile sayamıyor. Ve göğüs ağrısının bir kalp krizi belirtisi oldugunu, katılımcıların sadece yarısı biliyor!

Kalp krizi semptomları üzerine yapılan bu araştırma ile Kalp Vakfı yardım kuruluşunun 2010-13 yılları arasında gerçekleştirilen 'Uyarı İşaretleri' kampanyasının sonuçlarının gözden geçirilmesini planlanmıştı.

Ancak ortaya çıkan sonuç, halkın kalp sağlığı konusundaki bilgilerde büyük bir gerileme yaşadığını ortaya koydu.

Kalp krizi belirtilerinin bilinmemesi, hastaneye geç gitmeye yol açarken bu nedenle ölüm riskini de artırıyor.

Kalp krizinin belli başlı belirtileri arasında ağrı, göğüste veya kol, sırt ile omuzlarda sıkışma veya baskı geliyor. Bazen bunlara nefes darlığı, baş dönmesi, veya yorgunluk hissi eşlik edebiliyor...
Kadınlarda ise bu semptomlar çok daha hafif seyredebiliyor. Dikkate alınmadığı için ölüme sebebiyet verebiliyor.


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