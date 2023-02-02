Kardinal Pell'in cenaze töreni gergin geçti

CARDINAL GEORGE PELL PROTEST SYDNEY

People rally during a protest by LGBTI group Community Action for Rainbow Rights outside the pontifical requiem Mass for Cardinal George Pell at St Mary’s Cathedral in Sydney, Thursday, February 2, 2023. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

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Pell destekçileri ve karşıtları, kilisenin karşısındaki Hyde Park'ta karşı karşıya geldi.

Öne çıkanlar
  • Kilisenin karşısındaki Hdyde Park'ta Pell cehennemde yan' pankartı taşıyan grupla küçük bir katolik grup arasında tartışa çıktı.
  • Üzerinde aynı slogan yazılı bir pankart taşıyan bir araba kilisenin önüne gelip durdu, polsilerin uyarısıyla araba bölgeden uzaklaştı.
  • Eski Başbakanlar John Howard ve Tony Abbott, içeri özel bir kapıdan girdi. Törene ayrıca Koalisyon Lideri Peter Dutton, NSW Hükümetini temsilen Bakan Damien Tudehope, Federal Hükümeti temsilen Senatör Dan Farrel de katıldı.
  • Katılmayanlar da şunlar: Başbakan Antony Albanese, Genel Vali David Hurley, NSW Başbakanı Dominic Perrottet, NSW Muhalefet Lideri Chris Minns.
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