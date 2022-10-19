Kira krizi Melbournelu bekar anneyi evsiz bıraktı

Çne Çıkanlar Avustralya'da artan kira bedelleri en fazla çocuklarını yalnız büyüten ebeveynleri vuruyor.

Melbourne'da yaşayan Neşe Karslıoğlu, bu kira krizinin en yakın tanıklarından biri.

Karslıoğlu, evi olmadığı için çocuklarını okula gönderemiyor.

Neşe Karslıoğlu'nun kiralık ev arayışı 2019 yılında boşanmasının ardından başlamış. İki çocuğuyla sığındığı annesinin yaşadığı devlet konutlarından da çıkmak zorunda kalan Karslıoğlu, sokakta kalınca devlet tarafından bir motele yerleştirilmiş.







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