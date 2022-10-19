SBS Türkçe

Kira krizi Melbournelu bekar anneyi evsiz bıraktı

SBS Türkçe

single parenthood

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 October 2022 at 4:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Avustralya'da artan kiraların son kurbanlarından biri iki çocuğuyla motele yerleşmek zorunda kalan Türk anne Neşe Karslıoğlu oldu.

Published 19 October 2022 at 4:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Çne Çıkanlar
  • Avustralya'da artan kira bedelleri en fazla çocuklarını yalnız büyüten ebeveynleri vuruyor.
  • Melbourne'da yaşayan Neşe Karslıoğlu, bu kira krizinin en yakın tanıklarından biri.
  • Karslıoğlu, evi olmadığı için çocuklarını okula gönderemiyor.
    Neşe Karslıoğlu'nun kiralık ev arayışı 2019 yılında boşanmasının ardından başlamış. İki çocuğuyla sığındığı annesinin yaşadığı devlet konutlarından da çıkmak zorunda kalan Karslıoğlu, sokakta kalınca devlet tarafından bir motele yerleştirilmiş.
    NESE KARSLIOGLU.jpg

    Advertisement
    Bugün çocuklarıyla bir arkadaşının yanında yaşayan anne, devlet konutlarında acil durum için bile uzun sıralar olduğunu söylüyor ve bütçesine uygun ev aramaya devam ediyor.
    Share

    Latest podcast episodes

    sbs turkish.jpg

    SBS Türkçe Canlı – 19 Ekim 2022

    Bench - Turkish.jpg

    SBS Türkçe Haberler 19 Ekim

    Shepparton2.jpeg

    Avustralya’nın doğusunda yağmur bitmiyor

    Overhead View Of Young Woman Doing Online Shopping With Laptop

    Avustralya’da internetten alıverişin riskleri artıyor