Kiralık ev krizi evsiz sayısını artırdı

Öne Çıkanlar Pandeminin başından beri evden çalışma fırsatını yakalayan çok sayıda Avustralyalı pahalı büyükşehirlerden kaçıp kiranın görece düşük olduğu kırsala yerleşti. Ancak kırsala yerleşenlerin sayısı arttıkça kısıtlı konut sayısı yüzünden kiralar kırsalda da artıp bölgenin yerlilerinin uygun fiyata kiralık ev bulamamasına neden olmaya başladı.

Sosyal konut başvurularındaysa on yıllık bekleme sırası artık kanıtsanmış durumda.

NSW’in kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour çok sayıda aile için yaz tatilini geçirmek için ideal bir yer. Ancak artık burası yerlilerinin yaşayamayacağı kadar pahalanmış durumda.

Coffs harbour’daki konut krizine karşı aktivizm yürüten the Housing Matters Action Group’tan Emma Belcher, konut krizinin evsizlik krizine dönüştüğünü söylüyor.





Coffs Harbour gibi bazı bölgelerde kiralar aşırı arttı. Medyan kira son üç yılda yüzde 30 artmış durumda. Bu da NSW’in geri kalanının yaklaşık iki katı. Coffs Habour’da ödenen ortalama haftada 520 dolar.



