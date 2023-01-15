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Kiralık ev krizi evsiz sayısını artırdı

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Coffs Harbour jetty.

Coffs Harbour, New South Wales, Australia, Australasia Credit: Manfred Gottschalk/Getty Images

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Published 15 January 2023 at 6:00pm
By Claudia Farhart
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Pandemi döneminde şehirden kırsala gidenlerin artması kırsalda kiralık ev krizine yol açtı. NSW’in kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour’da insanlar arabalarında, çadırlarda, barakalarda ve karavanlarda yaşıyor.

Published 15 January 2023 at 6:00pm
By Claudia Farhart
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Pandeminin başından beri evden çalışma fırsatını yakalayan çok sayıda Avustralyalı pahalı büyükşehirlerden kaçıp kiranın görece düşük olduğu kırsala yerleşti. Ancak kırsala yerleşenlerin sayısı arttıkça kısıtlı konut sayısı yüzünden kiralar kırsalda da artıp bölgenin yerlilerinin uygun fiyata kiralık ev bulamamasına neden olmaya başladı.
  • Sosyal konut başvurularındaysa on yıllık bekleme sırası artık kanıtsanmış durumda.
  • NSW’in kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour çok sayıda aile için yaz tatilini geçirmek için ideal bir yer. Ancak artık burası yerlilerinin yaşayamayacağı kadar pahalanmış durumda.
Coffs harbour’daki konut krizine karşı aktivizm yürüten the Housing Matters Action Group’tan Emma Belcher, konut krizinin evsizlik krizine dönüştüğünü söylüyor.

Coffs Harbour gibi bazı bölgelerde kiralar aşırı arttı. Medyan kira son üç yılda yüzde 30 artmış durumda. Bu da NSW’in geri kalanının yaklaşık iki katı. Coffs Habour’da ödenen ortalama haftada 520 dolar.

Artık çalışan evsiz sorunu bile var. Ayrıca kiralık ev krizi evsizlik krizine ve evsizlik krizi de sağlık krizine dönüşmek üzere.

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