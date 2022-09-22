Foster Care sistemi için çok kültürlü koruyucu aileler aranıyor

- Avustralya'da binlerce yeni koruyucu aileye ihtiyaç duyuluyor.
- Özellikle çok dilli, çok kültürlü aile ihtiyacı çok fazla.
- Aile bakımına giren çocuklar için devlet yardımı da yapılıyor.
Bir koruyucu aile ne yapar, nasıl koruyucu aile olunur, koruyucu ailelerin yaşadığı sorunlar nelerdir? Koruyucu aile sistemi üzerine bilmediğimiz ne çok şey var... Merak ettiğimiz soruları 15 yıldır 60'ın üzerinde çocuğa koruyucu annelik yapan Eda Akal ve 22 yıldır bu alanda çalışan sosyal görevli Alev Güvan'la konuştuk.
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Bugün NSW'in kuzey bölgelerindeki toplumlara hizmet veren Settlement Services International (SSI)'da koruyucu ailelere destek veren Alev Guvan, özellikle müslüman koruyucu ailelere ihtiyaç olduğunu, çocukların böylelikle kendi dil ve dinleri hakkında bilgi sahibi olarak yetişebildiğini söylüyor.
Güvan, yeni göçmenlere koruyucu aile sistemine katılmaları çağrısı yapıyor... Oturma izni olan herkesin koruyucu aile olabileceğini belirten Alev Hanım, böylece yeni göçmenlerin topluma daha kolay adapte olabileceklerini vurguluyor.
Sydney'de yaşayan ve bugüne kadar 60'a yakın çocuğa koruyucu annelik yapan Eda Akal ise bu konuda en büyük desteği kendi çocklarından görmüş. Sekiz yıldır, şu anda 8 ve 9 yaşlarında olan iki erkek kardeşi misafir eden Akal, çocukların travmalarını aşabilmek için çok uğraştığını ve şimdi okuldaki başarılarıyla gurur duyduğunu anlatıyor.