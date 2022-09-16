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Karantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor

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Felicia and Lina (Supplied).jpg

Çokkültürlü Kadın Sağlığı merkezinden Felicia Belagia 86 yaşındaki Lina'ya sağlık problemleri konusunda destek oluyor.

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Published 16 September 2022 at 2:56pm, updated 16 September 2022 at 3:04pm
By Allan Lee
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Virüs kontrol altına alındı ama ileri yaştakiler için izolasyon bitmedi...

Published 16 September 2022 at 2:56pm, updated 16 September 2022 at 3:04pm
By Allan Lee
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • 86 yaşındaki Lina devlet konutlarında yaşıyor.
  • Eskiden gönüllü çalışırken pandemiden beri evden ayrılamıyor.
  • En çok desteğe ihtiyaç duyduğunda Kovid nedeniyle iyice yalnız kalmış.
Pandemi toplumu evlerinin içinde yaşamaya mahkum etti. Ancak yaşlılarımız için izolasyon Covid 19 virüsünün kontrol altına alınmasıyla sona ermedi.
Karantina döneminde eve kapalı kalan yaşlılar, kendi dillerinde bilgiye ulaşamadı.
Bu da onların aşılara karşı kuşku duymasına yol açtı.
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Devlet konutlarında yaşayan 86 yaşındaki Lina'nın hikayesi, izole edilen yaşlıların durumunu ve yaşlılarımızı bu kısır döngüden nasıl kurtarabileceğimizi anlatıyor.

“Benim Dilimde Sağlık” Göçmen ve mülteci toplulukları için hazırlanmış bir ulusal sağlık eğitimi programı ve yıl sonuna kadar tüm Avustralya genelinde faaliyet gösteriyor.  

Kendi dilinde destek arayan dinleyicileriz 1800 656 421 numaralı telefondan Çok Kültürlü Kadın Sağlığı Servisi ile iletişime geçebilirler.  

Yaşlı İstismarı Yardım Hattı 1800 353 374  

 Ayrıca Lifeline’ı 131 450 numaradan arayarak kendi dilinizde bir tercüman isteyebilirsiniz.  
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