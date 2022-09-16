Karantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor

ÖNE ÇIKANLAR 86 yaşındaki Lina devlet konutlarında yaşıyor.

Eskiden gönüllü çalışırken pandemiden beri evden ayrılamıyor.

En çok desteğe ihtiyaç duyduğunda Kovid nedeniyle iyice yalnız kalmış.

Pandemi toplumu evlerinin içinde yaşamaya mahkum etti. Ancak yaşlılarımız için izolasyon Covid 19 virüsünün kontrol altına alınmasıyla sona ermedi.



Karantina döneminde eve kapalı kalan yaşlılar, kendi dillerinde bilgiye ulaşamadı.



Bu da onların aşılara karşı kuşku duymasına yol açtı.



Advertisement

Devlet konutlarında yaşayan 86 yaşındaki Lina'nın hikayesi, izole edilen yaşlıların durumunu ve yaşlılarımızı bu kısır döngüden nasıl kurtarabileceğimizi anlatıyor.





“Benim Dilimde Sağlık” Göçmen ve mülteci toplulukları için hazırlanmış bir ulusal sağlık eğitimi programı ve yıl sonuna kadar tüm Avustralya genelinde faaliyet gösteriyor.





Kendi dilinde destek arayan dinleyicileriz 1800 656 421 numaralı telefondan Çok Kültürlü Kadın Sağlığı Servisi ile iletişime geçebilirler.





Yaşlı İstismarı Yardım Hattı 1800 353 374



