Kraliçenin arkasından yas tutmayanlar da var

Öne çıkanlar
- 22 Eylül Avustralya'da Yas günü ilan edildi.
- Kimi Avustralyalı yerli lider, Kraliçe Elizberth'in karanlık sömürgecilik dönemi ve yerlilere uygulanan baskı, terör, hak ihlalleri konusunda özür bile dilemediğine işaret ediyor.
- Koalisyonun Aborijin Senatörü Jacinta Nampijinpa'ya göre, Dünyanın başka yerlerinde Portekiz ve Hollandalı sömürgecilerin yerlilere yaptıkları göz önüne alınırsa, Avurtralya yerlileri şanslı bile sayılabilir.Koalisyonnun Aborijin Senatörü Jacinta Nampijinpa