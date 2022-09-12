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Kraliçenin arkasından yas tutmayanlar da var

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Queen Elizabeth Prince Philip Tjapukai Aboriginal Cultural Park

A visit from Queen Elizabeth and Prince Philip in 2002 put Tjapukai on the front page of newspapers around the world. Source: Supplied

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Published 12 September 2022 at 4:17pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Kraliçenin sömürge döneminin sembolü olması, özellikle Aborijinler arasında hatırlanan bir özellik.

Published 12 September 2022 at 4:17pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • 22 Eylül Avustralya'da Yas günü ilan edildi.
  • Kimi Avustralyalı yerli lider, Kraliçe Elizberth'in karanlık sömürgecilik dönemi ve yerlilere uygulanan baskı, terör, hak ihlalleri konusunda özür bile dilemediğine işaret ediyor.
  • Koalisyonun Aborijin Senatörü Jacinta Nampijinpa'ya göre, Dünyanın başka yerlerinde Portekiz ve Hollandalı sömürgecilerin yerlilere yaptıkları göz önüne alınırsa, Avurtralya yerlileri şanslı bile sayılabilir.Koalisyonnun Aborijin Senatörü Jacinta Nampijinpa
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