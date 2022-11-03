Kumar uyarı mesajları güçlendirilecek

Öne Çıkanlar
- Bahis şirketlerinin televizyon, sosyal medya, internet ve radyo reklamlarında dönüşümlü olarak göstermeleri gereken yedi yeni slogan üzerinde anlaşıldı.
- 2019'daki en son veriler, Avustralyalı yetişkinlerin üçte birinden fazlasının tipik olarak ayda en az bir kez kumar oynadığını gösteriyor.
- Avustralyalılar 2018-19'da yarışlarda üç buçuk milyar dolar, diğer spor dallarında da bir milyar dolar kaybetti.
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