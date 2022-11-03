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Kumar uyarı mesajları güçlendirilecek

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thumbnail_Punters are seen reading form guides in front of screens displaying racing odds (AAP).jpg

Bahisçiler, yarışları gösteren ekranların önünde görülüyor Source: AAP

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Published 3 November 2022 at 5:43pm
By Sean Galler
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS

Avustralya'da internet uzerinden faaliyet gösteren kumar şirketlerinin reklamlarını sonlandıran ifadeler değişiyor. Ancak, spor bahis reklamlarının hep birlikte yasaklanmasını isteyenler de var.

Published 3 November 2022 at 5:43pm
By Sean Galler
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Bahis şirketlerinin televizyon, sosyal medya, internet ve radyo reklamlarında dönüşümlü olarak göstermeleri gereken yedi yeni slogan üzerinde anlaşıldı.
  • 2019'daki en son veriler, Avustralyalı yetişkinlerin üçte birinden fazlasının tipik olarak ayda en az bir kez kumar oynadığını gösteriyor.
  • Avustralyalılar 2018-19'da yarışlarda üç buçuk milyar dolar, diğer spor dallarında da bir milyar dolar kaybetti.
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