Kutsal mızraklar kendi topraklarına dönüyor

Key Points Yerli halkları için mızraklar büyük bir kültürel öneme sahip.

Yerli halkın Kamay mızraklarıyla manevi bir bağı var.

250 yıl önce ele geöirilen mızrakların sadece 4 adeti bugünlere ulaşabilmiş durumda.

İngiliz kaşif James Cook ve ekibi, 1770 yılında Aborijin halkıyla ilk temas kurduğunda, Botany Körfezi'nde yaşayan, bu toprakların geleneksel sahiplerinin kamplarından düzinelerce mızrağa el kondu.





Bu tarihi eserler, yüz yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'taki bir Cambridge Müzesi'nde tutuluyordu ve sadece 2020'de Canberra'daki Ulusal Müze'de bir sergi için geçici olarak Avustralya'ya getirilmişti...



