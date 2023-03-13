Kutsal mızraklar kendi topraklarına dönüyor

The four surviving spears in the MAA collection (Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge).jpg

The four surviving spears in the MAA collection (Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge)

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Kaptan Cook'un 1770'te Avustralya kıyılarına yaptığı çıkarma sırasında ele geçirilen dört mızrak, nihayet İngiltere'den geri getiriliyor...

Key Points
  • Yerli halkları için mızraklar büyük bir kültürel öneme sahip.
  • Yerli halkın Kamay mızraklarıyla manevi bir bağı var.
  • 250 yıl önce ele geöirilen mızrakların sadece 4 adeti bugünlere ulaşabilmiş durumda.
İngiliz kaşif James Cook ve ekibi, 1770 yılında Aborijin halkıyla ilk temas kurduğunda, Botany Körfezi'nde yaşayan, bu toprakların geleneksel sahiplerinin kamplarından düzinelerce mızrağa el kondu.

Bu tarihi eserler, yüz yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'taki bir Cambridge Müzesi'nde tutuluyordu ve sadece 2020'de Canberra'daki Ulusal Müze'de bir sergi için geçici olarak Avustralya'ya getirilmişti...

Mızraklar Avustralya'ya geri getirildiğinde, Kamay Botanik Parkı'ndaki, Kurnell ziyaretçi merkezinde sergilenecek.

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