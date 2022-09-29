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Kuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı Rusya'yla gerilimi tırmandırdı

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DENMARK NORD STREAM 2 LEAK

A handout photo taken from a Danish F-16 jet on 27 September 2022 and made available by the Danish Defence Command shows a gas leak of the Nord Stream 2 pipeline off Bornholm, Denmark, Baltic Sea. The Danish energy agency confirmed 27 September 2022 three gas leaks on the Nord Stream 1 and 2 pipelines. EPA/Danish Defence Command / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Credit: Danish Defence Command / HANDOUT/EPA

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Published 29 September 2022 at 2:49pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Rus gazını Almanya’ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım Boru Hatları'nda bir gün içinde üç sızıntının ortaya çıkması sabotaj kuşkusuna yol açtı.

Published 29 September 2022 at 2:49pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Boru hattındaki sızıntı Baltık denizinin İsveç ve Danimarka arasında kalan bölgesinde yer alıyor.
  • Avrupa Birliği, sabotaj diyor!
  • Rusya, BM Güvenlik konseyinden acil toplantı istedi.
Rus gazını Almanya’ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından jeopolitik gerilimlerin merkezinde yer aldı.

Kuzey Akım 1 ve 2 hatları şu anda aktif değiller ancak içlerinde gaz bulunuyor.
Ancak borulardaki metanın tamamen boşalmasının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.





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