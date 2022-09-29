Kuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı Rusya'yla gerilimi tırmandırdı

ÖNE ÇIKANLAR
- Boru hattındaki sızıntı Baltık denizinin İsveç ve Danimarka arasında kalan bölgesinde yer alıyor.
- Avrupa Birliği, sabotaj diyor!
- Rusya, BM Güvenlik konseyinden acil toplantı istedi.
Rus gazını Almanya’ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından jeopolitik gerilimlerin merkezinde yer aldı.
Kuzey Akım 1 ve 2 hatları şu anda aktif değiller ancak içlerinde gaz bulunuyor.
Ancak borulardaki metanın tamamen boşalmasının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.
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