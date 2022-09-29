Kuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı Rusya'yla gerilimi tırmandırdı

ÖNE ÇIKANLAR Boru hattındaki sızıntı Baltık denizinin İsveç ve Danimarka arasında kalan bölgesinde yer alıyor.

Avrupa Birliği, sabotaj diyor!

Rusya, BM Güvenlik konseyinden acil toplantı istedi.

Rus gazını Almanya’ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından jeopolitik gerilimlerin merkezinde yer aldı.





Kuzey Akım 1 ve 2 hatları şu anda aktif değiller ancak içlerinde gaz bulunuyor.



Ancak borulardaki metanın tamamen boşalmasının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.













Advertisement







