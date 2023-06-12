Kuzey Bölgesi’nden Avustralya’ya EVET çağrısı

ÖNE ÇIKANLAR
- Her yıl Kuzey Bölgesi’nde üç gün boyunca yerli spor, kültür, müzik ve tarihini kutlamak için düzenlenen Barunga festivali bu yıl da önde gelen yerli liderleri bir araya getirdi.
- 2023’te bu yılki festivalde yeni bir Barunga Bildirisi açıklandı. Aborijin liderler önümüzdeki aylarda yapılacak Parlamento’da Yerli Sesi referandumunda evet denmesi çağrısında bulundu.
- Federal yerli İşleri Bakanı Linda Burney, bildirinin, yerli toplumun referanduma ne kadar önem verdiğinin bir örneği olduğunu söyledi.
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Parlamentoda Yerli Sesi için Referandum
SBS Turkish
01/08/202204:23
PARLAMENTODA YERLİ SESİ
Parlamentoda Yerli Sesi referandumundaki soruyu biliyoruz. Şimdi ne olacak?