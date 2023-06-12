Kuzey Bölgesi’nden Avustralya’ya EVET çağrısı

2023 BARUNGA FESTIVAL

A supplied image shows Federal Minister for Indigenous Australians Linda Burney during the 2023 Barunga Festival, a 3 day long celebration of sport, culture and history in the remote community of Barunga, 396 km south of Darwin (AAP) Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

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Kuzey Bölgesi’ndeki Barunga Festivali’nde bir araya gelen yerli önderler Avustralyalılara tarihi görevleri yapıp önümüzdeki aylarda düzenlenecek Parlamento’da Yerli Sesi referandumunda evet demeleri çağrısında bulundu.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Her yıl Kuzey Bölgesi’nde üç gün boyunca yerli spor, kültür, müzik ve tarihini kutlamak için düzenlenen Barunga festivali bu yıl da önde gelen yerli liderleri bir araya getirdi.
  • 2023’te bu yılki festivalde yeni bir Barunga Bildirisi açıklandı. Aborijin liderler önümüzdeki aylarda yapılacak Parlamento’da Yerli Sesi referandumunda evet denmesi çağrısında bulundu.
  • Federal yerli İşleri Bakanı Linda Burney, bildirinin, yerli toplumun referanduma ne kadar önem verdiğinin bir örneği olduğunu söyledi.
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Parlamentoda Yerli Sesi için Referandum image

Parlamentoda Yerli Sesi için Referandum

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01/08/202204:23
PARLAMENTODA YERLİ SESİ

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