La Niña bitti: sel riski azalıyor ancak yangın riski artıyor

ÖNE ÇIKANLAR Son üç yıldır Avustralya’da havaların normalden çok daha yağışlı olmasına neden olan La Niña’nın sona ermesiyle beraber bu yılın ilerleyen aylarında El Nino geri dönecek.

İklim değişikliği yüzünden La Niña ve tam zıttı olan El Nino’nun yarattığı etki daha yoğun ve yıkıcı oluyor.

Yağışların azalması yangın riskinin artmasın anlamına geliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu La Niña’nın sona erdiğini açıkladı. Kuruma göre son üç yıldır Avustralya’da havaların normalden çok daha yağışlı olmasına neden olan hava olayının sona ermesiyle beraber bu yılın ilerleyen aylarında El Nino geri dönecek.





Pasifik Okyanusu yüzen sıcaklığını takip eden kurum şu anda sıcaklığın ortalamadan 0,2 santigrat derece daha az olduğunu açıkladı. La Niña için sıcaklığın en az 0,8 derece daha düşük olması gerekiyor.





Tropik bölgelerdeki rüzgarların da şiddeti azalıyor.





LISTEN TO Çevrenizde yeşille yaşamanın önemi SBS Turkish 17/01/2023 08:12 Play





Meteoroloji Bürosu’na göre La Niña ekvator rüzgarların şiddetinin artmasının bir sonucu. Okyanus yüzeyinin su akımlarını değiştirip daha derindeki soğuk suyu yüzeye çıkarıyor. Bu da havanın yükselmesini, bulut oluşumunu ve yağmuru arttırıyor.





Geçen yıl ülkenin büyük kısmını etkileyen yoğun yağışlar ve sellerin sorumlusu La Niña’ydı.





Önümüzdeki aylarda yağışların azalmasını bekleyebiliriz. Ancak bu da pek iyi haber değil.





Yağışların azalmasıyla beraber yangın riskinin artacağını belirten bir uzman, bir de üzerine yeni bir El Nino dönemine girersek riskin katlanacağını söylüyor.



