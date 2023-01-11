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Land Ho! Avustralya göründü - Fatih kaptan Vanuatu'da

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Fatih Aksu ve teknesi Blue Horizon

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Published 11 January 2023 at 1:39pm
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS

Bugünkü konuğumuz, yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ve Avustralya kıyılarına oldukça yaklaşmış olan Fatih kaptan.

Published 11 January 2023 at 1:39pm
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS
19. Yüzyıla kadar deniz ticaretinin, askeriyenin, keşiflerin ve araştırmaların bel kemiği olan yelkenli teknelere insanlık, günümüzde de oldukça değer vermekte.


Özellikle geçtiğimiz yüzyılda, tek başlarına yelkenli tekneleriyle okyanuslara açılıp dünyayı dolaşanlar, dayanıklılığın ve maceraların sembolleri haline geldiler.


Türkiye’de yelken denildiğinde akla gelen ilk isim, elbette Sadun Boro. 2015 yılında aramızdan ayrılan Boro, 1952’de yelkenli ile dünya turu yapan ilk Türk sporcu oldu.




İlerleyen yıllarda 7.95 metre boyundaki teknesiyle dünya denizlerini dolaşan Özkan Gülkaynak, Türkiye yelkencilik tarihine bunu en küçük tekne ile yapabilen denizci olarak geçti.



Günümüzde ise, dünyayı Blue Horizon adli teknesiyle dolasan Fatih Aksu, teknolojinin yardımıyla, macerasını YouTube üzerinden düzenli olarak takipçileriyle paylaşıyor. Fatih kaptan yaşadıklarını SBS Türkçe ile paylaştı.




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