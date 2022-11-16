SBS Türkçe

Les Murray: Hiçbir şeyi olmayan bir çocuktan Avustralya’ya futbolu sevdiren bir efsaneye

SBS Türkçe

Les Murray with an SBS microphone, lying on grass

Les Murray SBS TV için bir yayında. Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 November 2022 at 12:39pm
By Christophe Mallet, Dario Castaldo
Source: SBS
Available in other languages

SBS’in ‘Who’s Your Don Bradman’ podcast serisi kapsamında Avustralya’ya futbolu sevdiren ve SBS’le sekiz Dünya Kupası’nı yayınlayan Les Murray’i hatırlıyoruz.

Published 16 November 2022 at 12:39pm
By Christophe Mallet, Dario Castaldo
Source: SBS
Available in other languages
Bazılarına göre şans doğru zamanda doğru yerde olmak anlamına geliyor. Ancak şans sadece bir başlangıç. Başarı şansın getirdiği fırsatı değerlendirmekten geçiyor.

Les Murray çocukluğunda şanslı değildi. Macaristan’ın baskıcı rejimi altında László Ürge’de dünyaya gelen Murray’nin ailesi 1956’da Sovyetler Birliği’nin halk isyanını büyük şiddetle bastırmasından sonra ülkeden kaçmaya çalışıyordu.

1956 Melbourne’nun Olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı yıldı. 11 yaşındaki Les Murray anne, babası ve iki ağabeyi ile Macaristan’dan kaçtıktan sonra aylarca mülteci kamplarında kaldı. Sonra aile Wollongong’a yerleşti.
Advertisement
Ailesi kaçarken dostlarını, mallarını ve her şeylerini geride bırakmıştı. Les Avustralya’ya geldiği zaman futboldan başka hiçbir şeyi yoktu.
Les Murray'in kızı Tania Murray
Hayatının geri kalanında da Les Murray Avustralya’nın çok kültürlü toplumuna odaklı bu ülkeye özgü futbolun en yılmaz savunucusu olacaktı.
Les Murray Italia 90 SBS.png
1986’dan 2014’e kadar SBS’te yayınlanan sekiz FIFA Dünya Kupası’nın başında Les Murray vardı.
Futbolun farklı toplumları bir araya getiren ortak dilinin bir parçasıydı. Hedefi hep oydu.
Tania Murray
Who's Your Don Bradman podcast serisinin bu özel FIFA Dünya Kupası özel bölümünde birçok kişinin “Mr Futbol” olarak andığı Les’in ailesi ve dostları ile konuşuyoruz.
Les hakkında bilmeniz gereken en önemli şey futbola olan inancıydı. Havalı olmasından, öne çıkmasından ve popüler olmasından önce inanıyordu.
Craig Foster
Podcast serisi dünya çapında öne çıkan sporlarda efsanevi isimleri size getiriyor.

İngilizce olan bu bölümü size Christophe Mallet ve Dario Castaldo sunuyor. Ses düzeni Max Gosford’dan.
More episodes of Who's Your Don Bradman

Jeannie Longo: The champion French cyclist with a complicated legacy

Nadia Comăneci: The gymnast who made Olympic history with a perfect 10

Gino Bartali: The champion Italian cyclist who risked his life to defy the Nazis

Imran Khan: When winning a Cricket World Cup gives you political wings

Guillermo Vilas: Should this Top Tennis Player have been number one?

Abebe Bikila: The Boundary Breaking Barefoot Runner

Share

Latest podcast episodes

Trump

Trump 2024'te yine aday olacak

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 16 Kasım

VIC FLOODS

Avustralya’da sel veya fırtınaya karşı hazırlıklı olmak çok önemli

10.jpg

SBS Türkçe Haberler 15 Kasım