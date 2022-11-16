Les Murray: Hiçbir şeyi olmayan bir çocuktan Avustralya’ya futbolu sevdiren bir efsaneye

Bazılarına göre şans doğru zamanda doğru yerde olmak anlamına geliyor. Ancak şans sadece bir başlangıç. Başarı şansın getirdiği fırsatı değerlendirmekten geçiyor.





Les Murray çocukluğunda şanslı değildi. Macaristan’ın baskıcı rejimi altında László Ürge’de dünyaya gelen Murray’nin ailesi 1956’da Sovyetler Birliği’nin halk isyanını büyük şiddetle bastırmasından sonra ülkeden kaçmaya çalışıyordu.





1956 Melbourne’nun Olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı yıldı. 11 yaşındaki Les Murray anne, babası ve iki ağabeyi ile Macaristan’dan kaçtıktan sonra aylarca mülteci kamplarında kaldı. Sonra aile Wollongong’a yerleşti.



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Ailesi kaçarken dostlarını, mallarını ve her şeylerini geride bırakmıştı. Les Avustralya’ya geldiği zaman futboldan başka hiçbir şeyi yoktu. Les Murray'in kızı Tania Murray

Hayatının geri kalanında da Les Murray Avustralya’nın çok kültürlü toplumuna odaklı bu ülkeye özgü futbolun en yılmaz savunucusu olacaktı.



1986’dan 2014’e kadar SBS’te yayınlanan sekiz FIFA Dünya Kupası’nın başında Les Murray vardı.

Futbolun farklı toplumları bir araya getiren ortak dilinin bir parçasıydı. Hedefi hep oydu. Tania Murray

Who's Your Don Bradman podcast serisinin bu özel FIFA Dünya Kupası özel bölümünde birçok kişinin “Mr Futbol” olarak andığı Les’in ailesi ve dostları ile konuşuyoruz.



Les hakkında bilmeniz gereken en önemli şey futbola olan inancıydı. Havalı olmasından, öne çıkmasından ve popüler olmasından önce inanıyordu. Craig Foster

Podcast serisi dünya çapında öne çıkan sporlarda efsanevi isimleri size getiriyor.



