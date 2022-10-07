SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 7 Ekim 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 7 October 2022 at 3:41pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 7 October 2022 at 3:41pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya’nın en önemli tüketici hakları kurumu Optus’un hacklenmesinden etkilenen kişi ve işletmelerin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bazı dolandırıcılar şimdiden harekete geçmiş durumda.
  • 19 yaşında Sydneyli bir genç Optus hacklenmesi sonucu çalınan veriyi kullanarak dolandırma teşebbüsüyle suçlandı. Gencin hacklenmeden sorumlu olduğundan şüphelenilmiyor.
  • Alevi Toplum Konseyi pandeminin yarattığı ekonomik zorluluklarla mücadelede topluma destek olmak üzere yeni bir proje başlattı. Victoria Hükümetinin desteğiyle başlatılan proje ile yardıma ihtiyacı olan 100 aileye gıda yardımı yapılıyor. ATK sekreteri Gülten Şahin SBS Türkçe’ye konuştu.
  • Avustralya’nın en büyük futbol ligi A League 2022-23 sezonu başlıyor. Bu akşam geçen sezonun finalinde karşı karşıya gelen takımlar karşılaşıyor.
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