Medicare reformu Ulusal Kabine gündeminin başında yer alıyor

Ulusal Kabine toplantısı, Medicare'in 40 yıllık tarihindeki en büyük revizyonunu kabul etti. Federal Sağlık Bakanı, hükümetin kamu tarafından finanse edilen genel sağlık sigortası planında reform yapmaya kararlı olduğunu, ancak değişimin hızlı veya ucuz olmayacağını söyledi.
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İki saatlik kabine toplantısı, Avustralya'nın sağlık sistemini elden geçirme kararıyla sona erdi.
Sunulan raporda toplam 21 tavsiyede bulunuldu
Federal hükümet, Medicare için üç yıl boyunca şimdiden 750 milyon dolar ayırdı.