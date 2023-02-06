Medicare reformu Ulusal Kabine gündeminin başında yer alıyor

National Cabinet meets in Canberra (Supplied).jpg

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Ulusal Kabine toplantısı, Medicare'in 40 yıllık tarihindeki en büyük revizyonunu kabul etti. Federal Sağlık Bakanı, hükümetin kamu tarafından finanse edilen genel sağlık sigortası planında reform yapmaya kararlı olduğunu, ancak değişimin hızlı veya ucuz olmayacağını söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • İki saatlik kabine toplantısı, Avustralya'nın sağlık sistemini elden geçirme kararıyla sona erdi.
  • Sunulan raporda toplam 21 tavsiyede bulunuldu
  • Federal hükümet, Medicare için üç yıl boyunca şimdiden 750 milyon dolar ayırdı.
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