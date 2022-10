Melbourne Kupası: Avustralya’yı büyüleyen ve bölen at yarışı

ÖNE ÇIKANLAR Kasım ayının ilk Salı gününe denk gelen kupa günü Victoria’da resmi tatil.

Melbourne Kupası’nın uzun bir tarihi olsa da kamuoyunda büyük tartışmaya da yol açıyor

Hayvanların güvenliği ve kâr için at yarıştırmanın ahlaki olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışmaları da kupa günü gündeme geliyor

Kupa günü Avustralya’da kumara en fazla para yatırılan gün olarak öne çıkıyor.

Melbourne Kupası Avustralya’daki at yarışı sezonunun en önemli etkinliği. Ayrıca dünya çapındaki en prestijli etkinliklerinden biri. Hatta Victoria’da yarış günü resmi tatil.





Victoria Yarış Kulübü Başkanı Neil Wilson, “Avustralya’nın kültür ve yapısının bir parçası” diyor.





“İlk yıllarında kupa dünya savaşlarına ve Büyük Buhrana rağmen yapıldı. Yakın zamanda ise, COVID pandemisi sırasında da düzenlendi” diye konuşuyor.





162 yıllık tarihinde gittikçe büyüyen Melbourne Kupası’nın artık Formula 1 Grand Prix ve tenis grand slamslari ile karşılaştırılabilecek bir spor olayı haline geldiğini söylüyor.





“160 ülkeden 750 milyon insana ulaşan bir izleyici kitlemiz var” diyor.





Avustralya’da kupayı keyifle bekleyen büyük bir kitle olduğu gibi, at yarışına karşı olanlar da var.



Flemington’da düzenlenen Melbourne Kupası’nda yarışı izleyenler. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE On yıldan fazladır yarışa karşı “Nup to the Cup” adlı protesto gösterisi düzenleyen Yarış Atlarını Koruma Koalisyonu grubundan Kristin Leigh hayvanlara yönelik muamele ve kâr için kullanmaları yüzünden sektörün soruşturulması gerektiğini söylüyor.



Melbourne Kupası’nı genelde herkesin bir araya gelip yarışı kutladığı bir etkinlik olarak görüyoruz ancak kutladığımız şey yanlış. Yarış Atlarını Koruma Koalisyonu İletişim Müdürü Kristin Leigh

Hayvan hakları savunucuları Melbourne Kupası sırasında protestolar düzenler. Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

Melbourne Kupası neden önemli?

Melbourne Kupası kupa günü Flemington Parkuru’nda düzenlenen yedinci yarış. Bir hafta süren Melbourne Kupası Karnavalı’nın en önemli olayı ve ayrıca İlkbahar Yarış Karnavalı’nın zirve noktası olarak görülüyor.





Kasım ayının ilk Salı günü saat 15:00’da da milyonlar ellerindeki işi bırakıp yarışı izler.





“Ülkeyi durduran yarış” tabirini hatırlatan Wilson, “O anda Avustralya’da yaşayan herkes ellerinde ne varsa bırakıp durur” diyor.





Her iki yetişkinden biri durup yarışı izler veya dinler. Victoria Yarış Kulübü Başkanı Neil Wilson

Yaklaşık 300 bin kişi kupa günü Flemington Parkuru’na gelir ve renkli görüntüler eşliğinde tüm gün yarış izler.





Wilson “Moda da etkinliğin kilit parçalarından biri. İnsanlar takım elbiseleri, şapka ve kıyafetlerimi giymek için kupa gününü sabırsızlıkla bekler” diyor.



2 Kasım 2021 Salı günü Melbourne Kupası sırasında Flemington Parkuru’nda Quantico üstündeki jokey Kerrin McEvoy (sol) onuncu yarışı kazanmak üzere. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

Kupa ve kumar

Dünyanın en büyük at yarışlarından olan Melbourne Kupası’nda kupa ödüllerin toplamı sekiz milyon dolar. Kazanan dört milyon doları ve 250 bin dolar değerindeki kupayı alır.





Melbourne Kupası Avustralya’da kumara en fazla para harcandığı gün olarak da öne çıkıyor. Ofislerde insanlar bahis listeleri hazırlarken yılda bir kere kumar oynayanlar da bugün bayilere gidiyor.





Yarış Atlarını Koruma Koalisyonu Melbourne Kupası’nın Victoria ekonomisi için son derece önemli olduğunu kabul ederken elde edilen kârın ülke için büyük bir sorun olan kumar üzerinden olduğunu hatırlatıyor.





Leigh, “Safkan (Thoroughbred) at yarışlarına yatırılan para son on yılda ikiye katlandı. Her yıl safkan yarışlarına harcanan para 29 milyar dolar. At yarışı sadece atlar için değil insanlar için de zararlı” diyor.





Muhalefetin nedeni

Son yıllarda at yarışı sektörüne yönelik eleştiriler artıyor. Özellikle atların sağlığı, üreme pratikleri ve atların eğitimi sırasında kullanılan zalimce teknikler.





Yarış ve kırbaç tekniklerinin hayvanlar üzerindeki etkisi ve sakatlanan hayvanlara sık sık ötenazi yapılması türü ahlaki tartışmalar da gündemden hiç düşmüyor





“Son on yılda Melbourne Kupası gününde Flemington Parkuru’nda sekiz at yaralandıkları için öldürüldü” diyor.



İyileşme sürecinin uzun sürmesi, zor ve pahalı olması yüzünden genelde atlara pisteyken ötenazi yapılıyor.

Leigh at yarışı sektörünün neden olduğu ölümlerin sayısı hakkında halkın bilgi sahibi olmadığını söylüyor.





“Avustralya çapındaki pistlerde ortalama olarak her 2,5 günde bir at öldürülüyor. Binlercesi de yaralı bir şekilde kaldırılıp gözden uzakta öldürülüyor. Bunlar hakkında hiç haberimiz olmuyor” diyor.





Ancak Wilson kupayı savunuyor ve hayvan haklarının her geçen gün daha önem kazandığını vurguluyor.





“Atların bakımı her geçen gün daha da önem kazanıyor. İnsanlar bunun farkında değil” diyor.





Veterinerlerin sürekli atların yanında olduğunu ve ayrıca diş ve eklem bakımı yapıldığını söylüyor.



Hayvan hakları savunucuları Melbourne Kupası günü sahte yarış ve moda gösterileri düzenliyor. Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE Racing Victoria’nın Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Dr Grace Forbes sakatlıkları asgariye indirmek için ekibinin bir dizi yeni kurallar uygulamaya koyduğunu söylüyor.



Dünya genelinde safkan at yarışlarında en iyi güvenlik seviyesine sahibiz. Ancak bu bizim daha iyisine ulaşmaya çalışmamızı engellemiyor. Racing Victoria Veterinerlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr Grace Forbes

Racing Victoria ve Victoria hükümeti geçenlerde İlkbahar Yarış Karnavalı’nda yarışacak atlarda stres kaynaklı çatlakları ortaya çıkarabilecek tam vücut bilgisayarlı tomografi cihazı satın aldı.





Forbes, “Bu yeni cihazla atlar ayakta ve uyanıkken detaylı taramalar yapabileceğiz” diyor.



Safkan atlar hızlarıyla bilinen bir at türü. Saatte 60 ila 70 kilometre hızla gidebilirler. Source: Getty / Getty Images AsiaPac

Hangi atlar yarışabilir?

Üç bin 300 metrelik parkurda 24 safkan at yarışıyor. Safkan atlar hızları ile öne çıkan bir tür. Atlar en az üç yaşında olup belli bir ağırlığa sahip olmalı.





Melbourne Kupası handikap bir yarış. Atlar ağırlık, yaş ve önceki performanslarına göre ilave ağırlık taşıyorlar. Bu sayede her atın kazanma şansı eşitleniyor.





Melbourne Kupası’nın kazanan en ünlü at 1930’de bu başarıya ulaşan Phar Lap. Yıllara meydan okuyan bu ün yüzünden kendisi Melbourne Müzesi’nde sergileniyor. Kalbi ise Canberra’da.